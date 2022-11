Aggrediti con mattoni, allarme dei sindacati di polizia: "Massacrati dai detenuti. Il carcere di Torino non è una discarica sociale"

La situazione nel carcere di Torino è fuori controllo: nell'ultimo anno si sono registrati 35 aggressioni di detenuti, con 61 agenti feriti. "Negli ultimi quaranta anni - hanno denunciato all'unisono le organizzazioni sindacali del comparto sicurezza di Polizia Penitenziaria, che questa mattina sono stati ascoltati in commissione - non abbiamo mai visto una situazione del genere: da tempo siamo massacrati dai detenuti. Non ci sono più regole: i carcerati si sono appropriati del territorio". Pochi giorni fa a un poliziotto sono stati dati 15 punti di sutura ad una mano e 40 in testa perché è stato colpito con un mattone staccato dal muro divisorio di un bagno. Durante un'altra aggressione un collega ha perso una falange di un dito e forse non potrà più usare la pistola d'ordinanza.

"Il carcere non è una discarica sociale"

Cronache di un carcere dove "le condizioni - hanno spiegato FSA-CNPP, OSAPP, SAPPE , SINAPPE, FP CGIL , FNS CISL, UIL, USPP - igienico sanitarie fanno paura: ci sono topi, scarafaggi". Se lunedì il Consiglio Comunale ha fatto un minuto di silenzio per ricordare i detenuti suicidi nel penitenziario, oggi non era presente nessuno assessore perché impegnati nella giunta. "Noi più volte - hanno aggiunto- abbiamo chiesto di parlare con il sindaco di Torino: bisogna fare qualcosa per queste mattanza che ci riguarda". "Il carcere - ha proseguito - non è una discarica sociale, ma fa parte della città. Da anni, senza successo, chiediamo una navetta da corso Marche per noi ed i detenuti".

Il dramma dei detenuti psichiatrici

Il problema più grande è sicuramente rappresentato dai detenuti psichiatrici. Il reparto dedicato a loro, il Sestante, è stato chiuso. "Abbiamo avuto - ha chiarito un sindacalista - molti 112. Visto che sono chiusi i manicomi, i detenuti psichiatrici vengono al Lorusso e Cutugno: mi sono fatto 8 giorni di ospedale per un pugno in faccia. È un dramma quotidiano per noi e loro". Situazione analoga presente all’interno del carcere minorile Ferrante Aporti, dove il Direttore si divide tra Bari e Torino.

Ciampolini (Torino Domani): "Migliorare condizioni detenuti e agenti"