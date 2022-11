Scuola, mobilitazione degli studenti contro il governo Meloni: in centinaia al corteo in centro a Torino [VIDEO]

" 'No governo Meloni No scuola azienda " è quanto si legge sullo striscione posizionato alla testa della manifestazione. La protesta, come spiegano i promotori, è rivolta contro la "scuola del merito" che " esclude e si basa eccessivamente sulla competizione ".

Alcune centinaia di giovani si sono radunati alle 9.30 di stamattina 18 novembre in piazza XVIII Dicembre a Torino per dare vita un corteo nel quadro della mobilitazione nazionale degli studenti.

"Il ministero dell'istruzione del governo Meloni - affermano i dimostranti - è diventato il ministero 'merito'. A guidarlo Giuseppe Valditara, tra i responsabili della riforma Gelmini che tagliò 10 miliardi di euro alla scuola tra 2008 e 2010. Non c'è nessuna vera meritocrazia in un sistema scolastico con sempre meno diritto allo studio. Mediamente 100mila studenti ogni anno abbandonano la scuola".

Verso la sede del Miur

Intorno alle 11 gli studenti sono arrivati in corso Vittorio all'angolo con corso Re Umberto, ma non sono riusciti ad arrivare di fronte alla sede del Miur, bloccati da uno schieramento di Polizia lungo il controviale. "Non è possibile che ci fermino tutte le volte e difendano le istituzioni. Ci vogliono silenziare, come sempre", è stato urlato al megafono. Il corteo ha poi ripreso la sua marcia verso piazza Solferino.

Obiettivo piazza Castello

Poco prima delle 12 il corteo ha imboccato via Pietro Micca, per procedere verso piazza Castello. Lo schieramento di forze dell'ordine resta imponente e impedisce deviazioni lungo vie parallele minori. Il corteo si è diretto in piazza Castello tra fumogeni e slogan urlati bei megafoni. Nel mirino le istituzioni, la politica e Confindustria.

Sotto il Palazzo della Regione

Gli studenti sono infine arrivati davanti alla sede della Regione, in piazza Castello. Imponente lo schieramento di Polizia e Carabinieri in assetto anti sommossa. È stato sparato qualche fumogeno, ma il clima non è particolarmente teso.