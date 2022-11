TFF40 Extra: omaggio a Franco Nero con la proiezione di "L'uomo che disegnò Dio"

Il Museo Nazionale del Cinema, Torino Film Festival e Film Commission Torino Piemonte presentano, lunedì 5 dicembre al Cinema Massimo, “TFF Extra: omaggio a Franco Nero”, con la proiezione in anteprima assoluta de “L’uomo che disegnò Dio”.



Il lungometraggio drammatico diretto da Franco Nero - che per la seconda volta torna dietro la macchina da presa e che ricopre inoltre il ruolo di protagonista, interpretando un anziano insegnante di ritrattistica non vedente – verrà presentato al pubblico torinese al Cinema Massimo, alle ore 21 di lunedì 5 dicembre alla presenza del regista Franco Nero, dell’attrice Stefania Rocca, insieme a Diana Dell’Erba, Simona Nasi, Diego Casale e la giovane protagonista torinese Isabel Ciammaglichella e al produttore torinese Louis Nero.



Il film è stato interamente realizzato per 5 settimane a Torino, tra maggio e luglio 2021, con il contributo del POR FESR Piemonte 2014-2020 - Azione III.3c.1.2 - bando “Piemonte Film TV Fund” e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.



Prodotto da Louis Nero per L’AltroFilm, insieme al produttore americano Michael Tadross JR, Bernard Salzman e al russo Alexander Nistratov con le case di produzione Tadross Media Group e BuldDog Brothers, in collaborazione con Rai Cinema , “L’uomo che disegnò Dio - realizzato con il sostegno e il contributo del Ministero dei Beni Culturali – vanta nel cast principale i Premi Oscar Kevin Spacey e Faye Dunaway, insieme a Robert Davi e Massimo Ranieri.