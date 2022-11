"Eliminare le commissioni bancarie per i pagamenti sotto i 15 euro con Pos": la proposta di Garcea (FI)

Eliminare le commissioni bancarie per i pagamenti sotto i 15 euro effettuati con POS: è questa la richiesta contenuta in un'interpellanza presentata dal consigliere comunale di Forza Italia Domenico Garcea .

5 miliardi da Intesa per azzerare un anno di commissioni

Intesa Sanpaolo ha recentemente varato un piano da 5 miliardi di euro, stabilendo tra le altre cose l'azzeramento per un anno delle commissioni sui micropagamenti tramite Pos in negozio o in sede ambulante, oltre alla gratuità per un anno del canone e delle carte di credito commerciali.