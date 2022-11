Backstage. Ma a Torino come stiamo? Ne parliamo questa sera alle ore 21

Questa sera alle ore 21, in diretta su Torino Oggi e su altre testate del gruppo More News oltre che su Linea Italia Piemonte, una nuova puntata di Backstage, il talk show di approfondimento e commento sulla politica, l'economia, l'attualità con ospiti e testimonianze.

Ma a Torino come stiamo? La domanda si pone, considerato che secondo la classifica sulla qualità della vita stilata da Italia Oggi e Università La Sapienza il capoluogo subalpino è crollato di 35 posizioni in un anno e che secondo la ricerca di Kkien la città è vecchia, depressa e legata al passato. E, in tutto questo, ancora non si considera che entro il 2035 l'industria torinese per definizione, l'automotive, dovrà essere tutta un'altra cosa. A Backstage le riflessioni dei protagonisti delle istituzioni, del mondo del lavoro, della società civile.

Conduce Patrizia Corgnati.