A Unito 100 lezioni per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Sono più di 100 i/le docenti #UniTo che hanno risposto all’invito del Rettore, Stefano Geuna e della Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'Università di Torino, Mia Caielli, di dedicare una lezione al tema della violenza di genere secondo la propria prospettiva disciplinare. Un 𝗳𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗹𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗲, concentrate 𝗶𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗿𝗮 𝗶𝗹 𝟮𝟭 𝗲 𝗶𝗹 𝟮𝟱 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲, che guardano alla 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗮 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮: dall’anatomia al diritto internazionale, dalla storia romana alla farmacologia e al public management.

Si spazia, per esempio, dall'antropologia visiva con la lezione della professoressa Cecilia Pennacini e di Hamideh Saberi dal titolo "The Iranian Protests through the lens of photography" alla lettura giapponese con una lezione sulla scrittrice e poetessa giapponese Ichiyō Higuchi, nel corso della Professoressa Anna Specchio. "Dall'analisi delle donne del rock,tra pregiudizi e stereotipi di genere" nel corso di Antropologia culturale della Professoressa Laura Bonato al diritto internazionale con una lezione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne" nel corso del Professor Claudio Mandrino.

L’Università degli Studi di Torino intende dare così continuità alla sua tradizione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per l’eliminazione della violenza di genere. Per questo motivo componenti del personale docente e ricercatore dell'Università di Torino dedicano un'intera lezione o una parte di essa al tema analizzato secondo la propria specifica prospettiva disciplinare. Le lezioni si svolgeranno fino al 2 dicembre 2022.