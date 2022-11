Una vittoria ed un pareggio per il Torino FD nel doppio impegno del weekend

Seconda giornata di campionato per il Torino FD che partecipa con due squadre con diverso livello di disabilità. Entrambe le squadre allenate dal mister Michele Del Vecchio hanno giocato come sempre due partite a testa.

Sabato nella sede dello Sporting di Orbassano i granata del primo livello hanno affrontato i Nessunoescluso e gli Insuperabili.

Il primo incontro si è concluso sull'1-1. Il Torino è riuscito a pareggiare grazie ad un gol rocambolesco di Mattia Mastrojeni che regala alla sua squadra il pareggio nel derby.

Contro gli Insuperabili il Torino FD ha giocato una partita al cardiopalma vinta per 3-2.

Subiscono subito una rete ma Tony Romeo agguanta il pareggio grazie ad un rigore.

Il secondo tempo si apre con il vantaggio degli avversari ma il Torino alza la testa ed è ancora Romeo che mette in rete un gol da manuale. Alessandro Genta la chiude con il terzo gol.

Il terzo livello apre la giornata con una sonora sconfitta per 4-0 contro il Terzo tempo A.

Ma nell'incontro successivo contro il Chieri portano a casa la vittoria per 4-2.

Si comincia con la rete di Alessandro Sellitri, seguita dal pareggio degli avversari.

Antonello Cantanna porta in vantaggio i granata che vanno a riposo sul 2-1.

Mohamed El Kabbouri segna il 3-1, il Chieri accorcia ancora le distanze ma è ancora Sellitri a siglare il 4-2 definitivo.

La terza di campionato si giocherà il 3 dicembre.