Regina Margherita, un reparto tutto nuovo per i piccoli pazienti con malattie respiratorie

Con 13 posti letto e 12 camere aumenta la disponibilità di ricovero in terapia subintensiva. Ogni camera ha un monitoraggio della qualità dell'aria regolabile a seconda di chi la occupa. In caso di necessità, a questo reparto affluiscono oltretutto 150 tra bambini e adolescenti che hanno bisogno di una determinata tecnologia. Sono oltre 10mila le prestazioni erogate nell'arco di un anno a livello ambulatoriale.

I lavori per garantire spazi attrezzati ai piccoli pazienti , ma anche alle loro famiglie, proseguiranno anche nel primo semestre del 2023. A quest'area affluiscono giovani con problemi respiratori: dall'asma bronchiale alla fibrosi cistica, fino alle malattie neuromuscolari e metaboliche. Non mancano le malattie rare, spesso senza diagnosi.

Il reparto porterà il nome di Grazia e Corrado Tadolini . " Non abbiamo mai mollato perché credevamo nell'idea nata anni fa e che si è dovuta scontrare con burocrazia, ma anche pandemia, rincaro dei costi, difficoltà nel trovare i materiali e gli effetti della guerra in Ucraina ", racconta Marco Tadolini , che insieme al fratello vuole ricordare in questo modo i genitori e il loro impegno verso chi aveva bisogno.

Un reparto di pneumologia tutto nuovo per i piccoli pazienti del Regina Margherita . Arriva al traguardo il progetto iniziato nel 2018 e che de la Fondazione Respiro libero onlus: taglio del nastro per il primo lotto di un intervento che tra reparto di degenza, aree di ambulatori e spazi per il day hospital vede un investimento da 3 milioni di euro.

E anche il presidente regionale è tornato sul rischio si perdere medici e sanitari. "Quando qualcuno se ne va - aggiunge Cirio - non lo si fa per soldi, ma perché non ci si se te valorizzati e si resta frustrati dalle difficoltà e dai tagli. Abbiamo tagliato tutti, come partiti, sulla sanità. E solo il Covid ci ha risvegliato".