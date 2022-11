Bongioanni: "No al cibo sintetico, sostegno alla petizione Coldiretti"

"Ieri pomeriggio in Consiglio regionale ho votato convintamente assieme al gruppo Fratelli d’Italia a favore dell’ordine del giorno 898 che impegna la Giunta su un tema su cui il ministro per l’Agricoltura e la Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida si sta battendo per una grande difesa e tutela dell’italianità: il no deciso al cibo sintetico creato in laboratorio, e che le burocrazie europee stanno cercando di imporre anche nel nostro Paese". Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale del Piemonte Paolo Bongioanni commenta il sostegno dato alla battaglia che Coldiretti sta conducendo a livello nazionale attraverso una petizione al Ministero per fermare l’introduzione in Italia del cibo sintetico – ossia prodotto in laboratorio tramite bioreattori – e il cosiddetto sistema di etichettatura Nutriscore, voluto dalla Francia con l’obiettivo di far comprendere al consumatore la salubrità e la bontà di un prodotto alimentare, ma con il risultato di penalizzare immeritatamente prodotti di alto livello qualitativo e genuinità quali quelli tipici della dieta mediterranea e della tradizione agroalimentare italiana.