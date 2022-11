Drive your Future: scopri la Nuova Jeep Avenger la Prima Jeep 100% elettrica

Domani, 25 novembre dalle ore 19.30 presso le OGR – Snodo a Torino si terrà la Preview, a cura della Concessionaria Ufficiale Jeep Autoingros, della Nuova Jeep Avenger , il B-SUV di Jeep presentato a metà ottobre al Salone di Parigi.

Avenger è un trionfo di colori, un concentrato di libertà …e ti invita a guidare il futuro della mobilità…è infatti la prima Jeep 100% elettrica dalle dimensioni compatte circa 4 metri di lunghezza e oltre alla motorizzazione elettrica sarà disponibile anche con la versione benzina offerta a partire da 199 Euro al mese.

È possibile personalizzare l' Avenger in diversi modi , in linea con il suo claim “make it yours”: i clienti possono alternare i colori di carrozzeria, calotte specchi e retrovisori, abbinabili anche alla griglia anteriore, ed è disponibile un’ampia varietà di adesivi con grafiche carrozzeria per cofano, calandra , fiancate e tetto.

Già disponibile nella serie speciale “1st Edition”, Jeep Avenger è ordinabile da Autoingros : la “1st Edition” è dotata di fari anteriori full LED, illuminazione ambientale, guida autonoma di livello 2, sistema di infotainment Uconnect 10" con display da 10,25”, plancia completamente digitale da 10,25”, Apple CarPlay/Android Auto wireless e tappetino di ricarica wireless per smartphone; Avenger attira gli sguardi grazie alla livrea bi-colore, ed è arricchita da vetri oscurati e cerchi in lega da 18”.

Completano il raffinato pacchetto di dotazioni il climatizzatore automatico, il Blind Spot System, gli abbaglianti automatici, lo specchietto retrovisore con funzione anabbagliante, gli specchietti laterali richiudibili elettricamente e riscaldati, i sensori di parcheggio a 360° con telecamera posteriore con visione drone e il cavo Mode 3 per le stazioni di ricarica pubblica.

Durante la Serata verranno spiegati i dettagli stilistici della vettura e le sue caratteristiche il tutto allietato da Dj Set e Aperitivo; i consulenti Autoingros saranno a disposizione per fornire maggiori informazioni su Avenger , il suv compatto moderno e digitale, che unisce un senso di libertà a uno spazio intelligente e ben organizzato.

Vi ricordiamo che da Autoingros passare ad una nuova auto è ancora più conveniente grazie alla supervalutazione dell’usato e ad un vantaggio cliente che solo per questa settimana è di ulteriori 800 euro per la scelta di una nuova Jeep