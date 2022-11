Settimo Torinese respira aria di Natale: accesi gli alberi e le luci per fare festa con un occhio alle bollette. "Fate acquisti in città"

Tempo di Natale, di luci e di atmosfera anche per Settimo Torinese. La città si è ritrovata per l'avvio del periodo più amato dai piccoli, ma anche dei grandi. Temperature che si sono fatte rigide, mentre nelle vie del centro si sono moltiplicati addobbi e alberi.



Come l'albero che l'amministrazione, alla presenza anche della sindaca, Elena Piastra. "Quest'anno abbiamo enorme bisogno di simboli legati al Natale, forse più degli altri anni, ma abbiamo cercato di tenere insieme con l'aiuto del mondo del commercio l'attenzione ai consumi. Per questo abbiamo scelto di non accendere il grande albero in piazza, così da tenere sotto controllo i costi. Ma nell'area centrale e nelle altre zone commerciali non potevamo fare a meno di illuminare e addobbare con i simboli di questo periodo dell'anno".



"Ringrazio i commercianti - aggiunge -, ma chiedo a tutti i cittadini di fermarsi in città e fare qui i propri acquisti natalizi. La comunità cresce solo stando tutti insieme e il commercio locale per noi è preziosissimo. Sono posti di lavoro, ma anche un presidio sociale nella nostra città".



Confermatissimo anche l'igloo in piazza Campidoglio: "Lo scorso anno è stato un punto selfie molto gettonato - dice l'assessora Chiara Gaiola - e abbiamo cercato di diffondere il più possibile le torrette elettriche che permettano di installare le luminarie. Ma ogni volta che si fa un acquisto online si finisce per spegnere una luce nei negozi di vicinato".