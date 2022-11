“Il Volta si tinge di rosso” e dice basta alle violenze contro le donne

Gli studenti del Liceo scientifico Volta, nel giorno in cui si ricordano le donne vittime di violenza, scendono in piazza per dire il loro No ad ogni forma di sessismo e discriminazione. Un gruppo di 80 allievi dell’Istituto, insieme ad alcuni insegnanti ed alla Dirigente, si sono trasferiti in piazza Arbarello e con i loro corpi hanno formato la scritta NO sottolineando così il loro dissenso ed allo stesso tempo il loro impegno nel farsi promotori di una nuova cultura, basata sul rispetto e sulla valorizzazione. Le sillabe formate dai ragazzi, lette al contrario diventano però ON a simboleggiare tutte quelle donne che, appunto sono in modalità on, attive e padrone della loro vita.