Il buon cibo e le buone bottiglie sono un affare "certificato" da oltre un miliardo e mezzo

Un valore di oltre un miliardo e mezzo di euro, che ci piazza al quarto posto in Italia e che - con una crescita del 15,4% nel corso del 2021 - dà lavoro a circa 13mila persone. Tutto questo, in Piemonte, è la cosiddetta economia "certificata". Quella, cioè, che lavora con i prodotti a marchi Dop e Igp.



Lo testimonia il rapporto Ismea-Qualivita 2022 sulla Dop economy italiana, che registra in Piemonte 82 prodotti tra DOP e IGP, mentre il settore nel suo complesso genera un impatto economico pari a 1.570 milioni di euro. Il quarto posto diventa però il secondo, se si ragiona soltanto in termini di vino. La prima provincia per impatto economico è Cuneo (887 milioni di euro), seguita da Asti (324 milioni), Alessandria (229) e Novara (86). In Piemonte la Dop economy ha un peso pari al 21% sul valore complessivo del settore agroalimentare (in linea con la media nazionale).