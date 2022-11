Quando la copia supera l'originale: arriva Fake Burgez, il panino che imita (e migliora) il famoso hamburger americano

Questa non è una fake news: è un Fake Burgez. Il nuovo panino dell’irriverente insegna di fast food gourmet imita infatti un famosissimo hamburger americano, ma in una versione più gustosa e ancora più economica. In perfetto stile Burgez, la nuova (provocatoria) proposta è stata anticipata da un contest, dalla grafica bold, lanciato qualche giorno fa sui social, per indovinare quale celebre hamburger sia stato “copiato”. I vincitori, designati a insindacabile giudizio di Burgez, riceveranno un invito per una degustazione in anteprima, in programma per lunedì 28 novembre, dalle 18.30 alle 19.30, nel locale di via Giovanni Giolitti, in contemporanea con quelli di Milano Ticinese e Roma Candia.

Perché “fake”? “Abbiamo selezionato uno dei burger più iconici al mondo, abbiamo studiato la ricetta e l’abbiamo migliorato in ogni suo aspetto, anche dal punto di vista del prezzo”, spiega Simone Ciaruffoli, founder di Burgez. Completamente differente dalla linea di hamburger odierna del brand, caratterizzata da ingredienti e salse speciali, il nuovo Fake Burgez sarà declinato in quattro formati - single, double, triple e, per la prima volta, anche quadruple - e avrà un prezzo altamente competitivo: rispettivamente 2.90, 3.90, 4.90 e 5.90 euro. “Siamo molto soddisfatti del risultato: per questo abbiamo deciso di inserire il Fake Burgez in menu a tempo indeterminato”, conclude Ciaruffoli.

Gli ingredienti sono top secret, ma fino a sabato 26 novembre tutti i burger lovers potranno provare a indovinare di quale hamburger il Fake Burgez sia l’imitazione, attraverso un divertente contest su Instagram. In palio per 100 fortunati tra quelli che avranno risposto correttamente, divisi equamente tra Milano, Roma e Torino, c’è la possibilità, nella serata di lunedì 28 novembre, di gustare in anteprima il panino gratuitamente e di ricevere in omaggio un’ironica T-shirt con la scritta “I’M FUCKING FAKE”, creata ad hoc per l’evento.