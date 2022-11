Il Cuneo Granda San Bernardo ha collezionato un mese di novembre da sogno, con 4 vittorie di fila, e domani, alle 17, sarà in campo a Villafranca Piemonte per continuare il filotto. Ma la Wash4green Pinerolo potrà contare sul fattore campo e su eventuali ripercussioni dei cambiamenti all’interno della società cuneese per cercare la prima vittoria in A1 e smuovere di nuovo la classifica dopo i punti con Novara e Perugia.