Volley A1/F: Cuneo ingrana la quinta di fila e piega Pinerolo

Il Cuneo Granda San Bernardo Volley porta a casa la quinta vittoria di fila dalla trasferta a Villafranca Piemonte. La Wash4green Pinerolo tiene testa per due set e mezzo, con dei cali di tensione, che non le permettono di conquistare nemmeno un parziale. A pesare sono le difficoltà in attacco con la sola Ungureanu in grado di mettere pressione alle avversarie.

Pinerolo parte forte nel primo set e si porta avanti 3-0, poi Kuznetsova e compagne prendono fiducia e, sfruttando un turno in battuta di Signorile, arrivano al +4 (6-10), ma si fanno recuperare (10-10) grazie anche a due muri di fila di Ungureanu e Prandi. Le ‘pinelle’, però, non hanno continuità e Cuneo scatta di nuovo a +4, sul 13-17, complici un errore e un muro su Carletti. Il set si chiude 22-25, con un attacco di Kuznetsova e con 5 errori al servizio che hanno pesato per le ‘pinelle’ (2 di Gray, 1 di Carletti, Ungureanu e Prandi).

Il secondo parziale parte in equilibrio, finché Pinerolo riesce a portarsi avanti 12-8, con un ace di Ungureanu, ma poi Kuznetsova e Szakmáry prendono la scena, con le padrone di casa in difficoltà in ricezione e nella fase offensiva: Cuneo strappa fino al 13-18 e poi amministra il vantaggio, chiudendo 21-25 con un attacco di Hall.

Nel terzo set Cuneo mette in campo il giovane opposto Diop, al posto di Drews e sarà lei a chiudere il match con il punto del 18-25. Pinerolo tiene botta fino al 9-8, poi coach Marchiaro richiede un challenge per un’invasione di campo. Tra le contestazioni, gli arbitri danno punto alle avversarie e le ‘pinelle’ si spengono gradualmente. Raggiungono il pari sul 13-13, poi Cuneo fa il vuoto e conquista 3 punti.