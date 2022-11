Backstage. Torino, i dati su lavoro e occupazione non lasciano dubbi: ne parliamo questa sera alle ore 21

Questa sera alle ore 21, in diretta su Torino Oggi e su altre testate del gruppo More News oltre che su Linea Italia Piemonte, una nuova puntata di Backstage, il talk show di approfondimento e commento sulla politica, l'economia, l'attualità con ospiti e testimonianze.

Ci siamo appassionati al tema perchè non ce ne facciamo una ragione: studi e ricerche, lo abbiamo già raccontato, mostrano un arretramento di Torino nelle classifiche, descrivendo una città stanca, anziana e pure un po' depressa. D'altra parte i dati su lavoro e occupazione non lasciano dubbi. Sorgono due domande. La prima è: se di declino si può parlare, può essere fermato? Ma le risposte, probabilmente, si possono trovare solo rispondendo alla seconda: da cosa è iniziato? Ne parliamo a Backstage come sempre con protagonisti del territorio cercando insieme le risposte.

Conduce Patrizia Corgnati.