Meteo: fine settimana invernale su Torino e provincia, in quota arriva anche la neve

Si annuncia un fine settimana decisamente invernale , a Torino e provincia. Correnti meridionali umide porteranno precipitazioni diffuse su tutto il Nordovest, con neve fino a bassa quota nel Cuneese e accumuli ingenti dalle quote medie in su.

A Torino ci sarà cielo generalmente molto nuvoloso o coperto, con prime deboli precipitazioni in serata. Saranno nevose in montagna, piogge in pianura. Temperature massime attorno 7/8 °C. Venti assenti o deboli di direzione prevalente orientale.

Sabato 3 e domenica 4 dicembre cielo molto nuvoloso o coperto, precipitazioni diffuse in estensione nel corso della giornata da sud verso nord. Neve forte sulle Alpi nordoccidentali e valle d'Aosta soprattutto domenica, a quote via via sempre più alte per via del rialzo termico dovuto alle correnti calde meridionali. Nelle restanti zone di pianura piogge moderate, più abbondanti verso i settori orientali.