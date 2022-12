Magnetoterapia: tutto quello che c'è da sapere

È molto importante divulgare tecniche che possono essere utili a stare meglio, soprattutto quando non sono particolarmente conosciute ma sono molto efficaci: stiamo parlando, ad esempio, della magnetoterapia. Questa tecnica è, in sostanza un’applicazione medica e la sua caratteristica principale è di non essere invasiva, il che la rende adattabile a tantissimi contesti.

In pratica si va ad utilizzare un campo magnetico e il suo utilizzo serve per andare a assolvere determinate funzioni e raggiungere determinati obiettivi. Questa tecnica è rivolta a tutti coloro che hanno dei problemi specifici che sono inerenti alla necessità di andare a riparare alcune cellule di un tessuto che ha delle lesioni e irrobustirlo. Il nostro corpo è formato dei tanti tessuti diversi: il tessuto muscolare, il tessuto tendineo, il tessuto epidermico, il tessuto osseo, il tessuto nervoso, il tessuto cartilagineo. Alcune patologie o alcune condizioni intrinseche potrebbero portare questi tessuti a essere danneggiati e la magnetoterapia è il modo giusto per intervenire a sanare questo genere di situazione.

Ad esempio, in seguito ad una caduta, potremmo avere riportato una frattura ossea. Tutte le persone che hanno subito questa problematica sanno benissimo di che cosa si tratta e potrebbero volerla lasciare alle spalle. Però le fratture richiedono tantissimo tempo per guarire, causando problemi anche per anni per quanto riguarda dolori o ripercussioni di vario tipo, mentre con la magnetoterapia è possibile andare a guarire la frattura perché questa tecnica riesce a favorire la formazione delle ossa.

Altre situazioni che richiedono un intervento di magnetoterapia

Altre situazioni potrebbero riguardare sindromi dolorose come i classici dolori muscolari e articolari che affliggono tantissime persone e che nascono sulla base di condizioni intrinseche o diventano sindromi dolorose croniche. Lo stesso vale per patologie che aumentano con il tempo come ad esempio l’artrosi o le fratture ossee o l’artrite reumatoide. Esiste una patologia particolarmente dolorosa che è sempre più diffusa, fibromialgia, che è difficile da contrastare in un altro modo che non sia la magnetoterapia.

Da questo punto di vista possiamo andare anche a parlare, come abbiamo detto, di altre problematiche come ad esempio le lesioni alla cartilagine, una condizione piuttosto delicata che andrebbe aggiustata.

Grazie alla magnetoterapia si sfrutta l’azione di onde elettromagnetiche che hanno un impatto fisico e che grazie a come impostazione giusta rispetto alle frequenze e all’intensità che hanno riescono ad andare a impattare sulle cellule di un organismo per attivare gli ioni positivi e ioni negativi.

Questo tipo di tecnica viene consigliata da specialisti ortopedici nella maggior parte dei casi e gli apparecchi per eseguire questo processo possono essere tranquillamente rinvenuti grazie ad una azienda specializzata che si occupa di fornirli. Anche perché, bisogna assolutamente considerare il fatto che la magnetoterapia è una terapia che deve essere ripetuta nel tempo, va eseguita a cicli non ho un’unica volta e basta, sempre per riuscire a avere un miglioramento anche sensibile di una situazione che tende a cronicizzarsi.

Questo apparecchio può anche essere utilizzato a domicilio, in modo da gestirlo in autonomia senza bisogno di un professionista accanto.