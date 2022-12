Brutto incidente sulla provinciale 143, all'altezza di Stupinigi: un ferito al Cto in elisoccorso

Mattinata di incidenti, paura e spavento a Nichelino e Moncalieri.

Verso l'ora di pranzo bruttissimo scontro sulla provinciale 143, tra la palazzina di Stupinigi e Orbassano. Due vetture si sono scontrate frontalmente e nell'impatto una di queste è finita fuori strada.

Ferito in gravi condizioni al Cto

Un ferito, in gravi condizioni, è stato portato al Cto in elisoccorso: per fortuna, stando alle prime indicazioni, non sarebbe in pericolo di vita. La strada è rimasta chiusa a lungo per i necessari rilievi da parte della Polizia locale e poi per la rimozione dei mezzi incidentati. Un sorpasso azzardato potrebbe essere stata la causa dell'incidente.

Pirata della strada a Moncalieri

Un pirata della strada, invece, è stato protagonista in negativo stamattina alla rotatoria di corso Trieste a Moncalieri, tagliando la strada all'autobus 43.

La manovra della automobilista ha costretto l'autista del pullman a frenare di colpo, con una passeggera finita e terra e di conseguenza rimasta ferita. La corsa è stata sospesa, con i sanitari del 118 prontamente giunti sul posto per portare le prime cure, mentre la vettura che ha causato il trambusto è scappata via in pochi istanti.

Ora si spera che le telecamere di zona possano fornire indizi utili per poter risalire all'identità di chi ha rischiato di provocare un brutto incidente.