Luci di Natale, la Circoscrizione 5 non è mai stata così luminosa: "Segnale d'attenzione per il territorio"

Da piazza Baldissera a via Giachino, passando per via Lanzo e via Val della Torre. E' un trionfo di luci di Natale la Circoscrizione 5, mai luminosa come quest'anno.

Sono tantissime infatti le luminarie accese in questi giorni nei luoghi iconici della Circoscrizione, nelle vie di passaggio dove le attività commerciali tengono vivo il territorio. "Abbiamo iniziato ad accendere le prime luci, le prime speranze. Per un Natale ricco di valori, favorevole per il commercio e con uno spirito di condivisione e collaborazione" ha spiegato Carmela Ventra, coordinatrice alle Attività Produttive.

Fitto il dialogo con i commercianti, che hanno colto l'importanza di dare un segnale ai loro quartieri. Un esempio perfetto, in tal senso, arriva da via Coppino, dove i negozianti a gennaio si costituiranno in associazione ma hanno già iniziato a fare rete e a provvedere all'installazione di luci natalizie, nonostante non siano arrivati aiuti né dal Comune né da Iren, a cui era stato chiesto un contributo dopo i disagi creati dai lavori per il teleriscaldamento.

Una new entry a livello di luci è quella di via Giachino. "Ci sono delle vie degne di rinascere, degne di avere l'attenzione che meritano di avere: sono davvero felice ed anche orgogliosa del principio che sto portando avanti, ma soprattutto della speranza che traspare dagli occhi degli increduli commercianti a cui non ha mai bussato nessuno, per dirgli, noi ci siamo" è il messaggio lanciato da Ventra.