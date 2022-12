La Reale Mutua torna dalla Sicilia con una vittoria

Torna a vincere in trasferta la Reale Mutua Basket Torino che torna in Piemonte con il referto rosa dopo la vittoria contro la 2B Control Trapani con il punteggio di 80-67. Cinque uomini in doppia cifra per coach Ciani con Schina il miglior realizzatore con 13 punti. Da segnalare il rientro in campo di Luca Vencato, autore di 12 punti con 4 rimbalzi e 4 assist.

Schina apre la partita con la tripla, che subito dopo segna anche la penetrazione che vale il 5-0 per la Reale Mutua. Dall’altra parte Mollura segna la tripla dall’angolo che riavvicina Trapani sul -2. Si iscrive a referto anche Jackson e la Reale Mutua va nuovamente sul +3 (8-5 a metà primo quarto). Trapani però sorpassa grazie alla tripla di Guaiana (11-10), ma Schina risponde subito (12-11). Il rientrante Vencato segna subito ed impatta la partita a quota 15 e Guariglia subito dopo riporta davanti la Reale Mutua (17-15). Il primo quarto va in archivio sul 19-15 per i gialloblù.

Il secondo periodo inizia con la tripla di Ikangi, imitato dall’altra parte da Mollura (22-18). Per Trapani si sblocca Massone e la squadra siciliana torna sul -4 (24-20). Pepe trova un gioco da quattro punti per entrare in partita e Torino trova il massimo vantaggio di giornata (28-20 dopo 3’ di gioco). Ancora Pepe segna uscendo dai blocchi e i ragazzi di coach Ciani vanno sul +10, costringendo coach Parente al time-out. Dopo il time-out Poser e Vencato scrivono il nuovo massimo vantaggio (36-22) e la panchina trapanese ferma nuovamente la partita. Trapani torna sul -10 grazie a Massone (38-28 a 2’ dall’intervallo lungo) e coach Ciani ferma la partita con il time-out. Dopo la sospensione la Reale Mutua trova un parziale di 6-0 che la riporta sul +16 (44-28). Si va negli spogliatoi con il punteggio di 44-29

Al rientro dalla pausa lunga la sfida si apre con il canestro di Carter che riporta Trapani sul -13 (44-31), ma dall’altra parte Mayfield trova il 2+1 che vale il 47-31 per la Reale Mutua. La forbice si allarga grazie alla tripla di Guariglia (50-31 dopo 1’ di gioco). Si sblocca Stumbris dalla lunga distanza e Trapani torna sul -18 (52-34). Pepe corregge in tap-in il tiro di Schina ed i gialloblù restano sul +17 (54-37 a metà periodo). Poser segna in sottomano e Torino va sul +20 (59-39), ma dall’altra parte Mollura trova il gioco da quattro punti che vale il -16 per i granata (59-43). Stumbris segna quattro punti consecutivi e la 2B Control si avvicina ulteriormente (59-47 a 1’30” dall’ultima pausa). Il canestro di Ikangi sulla sirena chiude il terzo quarto sul punteggio di 61-47 in favore della Reale Mutua.

L’ultimo quarto inizia con il 2+1 di Mollura con Trapani che così torna sul -11 (61-50), dall’altra parte Torino risponde con la tripla di capitan De Vico per il nuovo +14 gialloblù (64-50). Funziona l’asse Mayfield-Poser con l’americano che trova il 2+1 del +18 (70-52 dopo 2’30” di gioco). Mollura segna in avvicinamento e la squadra siciliana si riavvicina sul -13 (72-59 a metà ultimo quarto). De Vico e Pepe confezionano un parziale di 4-0 che riporta Torino sul +16 (78-62 a 3’ dalla fine). Trapani però mette insieme con contro-parziale di 5-0 e torna sul -11 (78-67). La partita termina con la vittoria per la Reale Mutua Torino con il punteggio di 80-67.

2B Control Trapani - Reale Mutua Torino 67-80 (15-19, 29-44, 47-61)

2B Control Trapani: Carter 12, Lentini, Rupil, Minore, Romeo 7, Guaiana 3, Dancetovic, Tsetserukou 6, Mollura 20, Massone 7, Stumbris 12. All.: Daniele Parente.

Reale Mutua Torino: Mayfield 6, Vencato 12, Schina 13, Jackson JR. 2, Poser 8, Avino, Guariglia 11, De Vico 11, Ikangi 5, Pepe 12. All.: Franco Ciani.