"A Natale scelgo Grugliasco": un mese ricco di eventi per vivere la magica atmosfera delle feste

Siete pronti a vivere la magia del Natale? L’Assessorato al commercio della Città di Grugliasco con il supporto operativo della Società Le Serre organizza “A Natale scelgo Grugliasco! Festività a Km Zero, solidali e convenienti”, un ricco programma di iniziative culturali, di animazione e di intrattenimento pensate per il periodo natalizio. Un’occasione per vivere la magia delle feste nella propria città, riscoprendo il commercio di prossimità, e per far conoscere Grugliasco a chi arriva da fuori, in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Il programma sarà presentato alla presenza del Sindaco e delle autorità mercoledì 7 dicembre, alle 17.30, in occasione dell’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio presso il centro commerciale “Le Serre”, in via Carolina Spanna 1, che sarà aperta al pubblico dall’8 dicembre all’8 gennaio. Nella stessa giornata, alla stessa ora, grazie al finanziamento di alcuni esercenti del centro commerciale “Le Gru”, si accenderanno le luci natalizie nelle vie di Grugliasco e i proiettori architetturali che illumineranno la facciata della chiesa di “San Cassiano”, la Torre civica, l’ex dazio e il vecchio Municipio in piazza 66 Martiri.

Dall’8 dicembre alle 15.30 presso la “Cappella dell’Annunziata”, in via Dante Alighieri, si potrà visitare il presepe meccanico di Agostino Crociani, che sarà visitabile fino al 1 febbraio con orario 10-12.30 e 15-18 (feriali e sabato), 10-13 e 15-20 (domenica e festivi) o in fasce differenti chiamando il numero 346/0180591. Piazza Don Cocco, piazza Papa Giovanni, via Giuseppe di Vittorio, piazza Camilleri e la piazzetta tra via Milano e viale Radich, invece, ospiteranno gli alberi di Natale che verranno addobbati dai volontari del progetto Rete Riuso Grugliasco entro sabato 10 dicembre. Le decorazioni, realizzate con materiali di recupero, saranno portate anche dai bambini e dalle bambine delle scuole grugliaschesi.

Volete contribuire attivamente alla realizzazione di “A Natale scelgo Grugliasco!”? Fino a martedì 6 dicembre è possibile aderire a due iniziative inviando una email all’indirizzo natale@leserre.org. Stiamo cercando commercianti interessati a esporre nelle vetrine dei propri negozi, per tutta la durata della manifestazione, presepi e quadri realizzati dagli artisti dell’associazione di promozione sociale “Sezione Aurea”. In tal caso è necessario indicare le dimensioni dello spazio disponibile e la presenza di eventuali attacchi luce. Non solo. Abbiamo bisogno anche di volontari babbi Natale che vogliano portare la magia delle feste in città. Il costume più bello, se realizzato con materiale riciclato, riceverà un premio.