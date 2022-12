Dalla Palazzina di Stupinigi alla pubblicazione della prima canzone di Natale, il momento speciale di Elisabetta Mattia

"Caro Babbo Natale Caro Gesù Bambino" è una canzone autobiografica, perché Elisabetta racconta come si prepara personalmente ad accogliere la sua festa preferita, il Natale: dalla preparazione dell'alberello, all'allestimento del presepe che ha creato con le sue mani, la pace e la serenità che si respirano già alla Vigilia, fino ad arrivare al vestito rosso che indosserà. Infatti, non solo il giorno di Natale ma anche i preparativi sono per lei fonte di grande gioia e felicità.