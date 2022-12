Backstage. Se l'anello debole sono io? Rivediamo la puntata (Video)

Se l'anello debole sono io? Quando la Caritas italiana il mese scorso ha presentato il rapporto annuale sulla povertà in Italia, l'ha intitolato “L'anello debole”. In queste ore compaiono notizie nuovamente preoccupanti sugli aumenti delle bollette che arriveranno a dicembre. Anche chi ha uno stipendio si trova a dover fare sacrifici. Nessuno, compresa la cosiddetta classe media, forse ora ex classe media, può stare tranquillo. E sono sempre di più coloro che si pongono la domanda: se diventassi io l'anello debole?

A Backstage Patrizia Corgnati ne ha palato in studio con Jacopo Rosatelli (Assessore Politiche Sociali Comune di Torino), Alberto Preioni (Consigliere Regione Piemonte - Capogruppo Lega), Santino Curcio (Resp. CAF CISL Torino) e Andrea Russi (Consigliere Comune di Torino - Capogruppo M5S). In collegamento Roberto Cardaci (Sociologo SAA Università Torino).

