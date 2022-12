Il presepe meccanico alla Cappella dell’Annunziata di Grugliasco anticipa l'arrivo del Natale

Dall’8 dicembre alle 15.30 presso la “Cappella dell’Annunziata”, in via Dante Alighieri a Grugliasco, si potrà visitare il presepe meccanico di Agostino Crociani, che sarà visitabile fino al 1° febbraio con orario 10-12.30 e 15-18 (feriali e sabato), 10-13 e 15-20 (domenica e festivi) o in fasce differenti chiamando il numero 346/0180591.

Piazza Don Cocco, piazza Papa Giovanni, via Giuseppe di Vittorio, piazza Camilleri e la piazzetta tra via Milano e viale Radich, invece, ospiteranno gli alberi di Natale che verranno addobbati dai volontari del progetto Rete Riuso Grugliasco entro sabato 10 dicembre. Le decorazioni, realizzate con materiali di recupero, saranno portate anche dai bambini e dalle bambine delle scuole grugliaschesi.