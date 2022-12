Come preparare la stanza da letto per la stagione invernale?

La camera da letto è una delle stanze più importanti della casa. È il luogo in cui dormiamo, ci riposiamo e ricarichiamo le batterie per affrontare il giorno successivo. Durante la stagione invernale, è importante apportare alcune piccole modifiche, per assicurarsi che la stanza da letto sia pronta per offrirci un riparo dal freddo, e per coccolarci come si deve. Ecco perché oggi scopriremo insieme alcuni suggerimenti utili in tal senso.

Le coperte? Non sono mai troppe

Un metodo efficace per preparare la camera da letto per l'inverno è il seguente: aggiungere delle coperte in più al letto. Questo aiuterà a mantenere il calore e il comfort durante la notte, dandoci la possibilità di goderci un sonno ideale, evitando di svegliarci di soprassalto a causa dei brividi. In secondo luogo, è possibile riuscirci aggiungendo anche un pizzico di eleganza, ricorrendo ad esempio ai copripiumini eleganti proposti da Ferò, un marchio specializzato in biancheria per la casa di lusso ma a prezzi convenienti.

Abbondare con i cuscini

Si suggerisce inoltre di aggiungere qualche cuscino in più. Questo aiuterà a mantenere la testa e il collo caldi durante il sonno. La presenza di un cuscino extra ci permetterà, poi, di inserirlo fra le ginocchia durante la notte: un'abitudine che può facilitare il sonno, e che può far comodo soprattutto a chi tende a spostarsi lateralmente. Naturalmente, anche in questo caso si possono scegliere delle federe di design, per regalare una marcia in più all'eleganza della camera da letto.

La candela profumata: un must have

Sono numerosi gli italiani che usano le candele profumate in stanza da letto, durante la stagione fredda. Si tratta di una strategia che aiuta a creare un'atmosfera più calda e rilassante, più accogliente e dunque perfetta per conciliare il sonno, quando fuori infuria la tempesta. Inoltre, le candele profumate consentono di scegliere fra mille fragranze diverse, dalle essenze speziate fino ad arrivare a note più delicate come quelle floreali.

Ventilare la camera da letto in inverno

Un altro consiglio importante è ventilare sempre la camera da letto, anche durante la stagione invernale. Questo aiuterà a liberarsi dell'aria viziata che potrebbe causare problemi respiratori, dovuti ad esempio all'umidità e alla proliferazione delle muffe. In inverno bisogna ovviamente fare attenzione alle tempistiche: si consiglia di aprire le finestre soprattutto la mattina, per qualche minuto, e di farlo quando il riscaldamento è spento, per evitare un inutile salasso in bolletta.

Consigli per l'arredamento

Infine, ecco alcuni consigli per arredare una camera da letto in inverno. Come abbiamo visto, è importante aggiungere coperte e cuscini, ma anche i tappeti possono essere utili: aiutano a tenere i piedi caldi quando ci si alza dal letto al mattino, e sono ideali anche per una questione di stile. A proposito di stile: anche i plaid in eco-pelliccia, come quelli esposti da Ferò, rappresentano una soluzione di pregio oltre che pratica. Possono infatti diventare i nostri migliori amici durante le serate trascorse di fronte alla tv, per gustarsi un bel calduccio insieme al proprio partner.