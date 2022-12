Panettoni artigianali GourmEat: una dolce delizia per un Natale speciale

I panettoni artigianali GourmEat sono una vera prelibatezza, ideali per festeggiare nel migliore dei modi il Natale in famiglia o tra amici, rispettando la più classica delle tradizioni o aggiungendo un pizzico di originalità, fantasia e creatività ad una giornata speciale.

Per la produzione dei panettoni artigianali, GourmEat si affida al Panificio D’Angelo, una realtà d’eccellenza che da oltre mezzo secolo delizia i propri clienti con pane, biscotti e dolci per le ricorrenze, realizzati solo con le migliori farine siciliane e ingredienti genuini del territorio come il burro di latteria, i tuorli di uova di galline allevate a terra, la pasta e i cubetti d’arance di Ribera e i canditi artigianali preparati con limoni di Siracusa e mandarini tardivi di Ciaculli. Una golosità unica, perfetta per allietare le feste o per un regalo esclusivo e sicuramente gradito.

Dalla manualità, dalla passione e dall’esperienza del Maestro Arculeo del Panificio D’Angelo nascono veri capolavori di pasticceria, che esaltano l’eccellenza delle materie prime, attraverso una particolare cura per i dettagli nei processi di lavorazione e il rispetto dei tempi di lievitazione lenti e naturali, che conferiscono morbidezza, gusto e aroma ad ogni creazione.

L’impasto del classico Panettone Mandorlato, soffice e delicato, sprigiona un inebriante profumo di agrumi, uvetta e frutta candita, a cui si unisce la fragranza della ricca glassa con mandorle, nocciole e cacao amaro. Un dolce perfetto per concludere un pasto nei giorni di festa o da gustare in qualsiasi momento della giornata, accompagnato da una tisana, un caffè o un bicchiere di vino dolce e liquoroso.

Chi desidera portare in tavola le fragranze più intense e aromatiche, non può che scegliere il Panettone ai Profumi di Sicilia. Un vero trionfo di frutta, che riesce a soddisfare ogni palato con l’aroma vivace di arance e limoni, la ghiottoneria dei fichi secchi sfumati alla Malvasia e la gradevolezza dei canditi di mandarino tardivo di Ciaculli. La glassa arricchita con mandorle e cannella, completa alla perfezione il mix unico di sapori di un panettone davvero unico nel suo genere.

Il Panettone artigianale al Pistacchio di Sicilia è ottimo per immergersi pienamente nelle più antiche tradizioni siciliane. Un semplice assaggio crea sensazioni indimenticabili, in un tripudio di farciture e creme al pistacchio, accompagnate dalla dolce delicatezza del migliore cioccolato bianco.

Il soffice Panettone Pandorato è invece la perfetta sintesi di dolcezza e leggerezza. L’ideale per coloro che amano un dolce gradevole e raffinato, che sappia di vaniglia e burro di latteria, con una golosa e ricercata copertura alle mandorle, leggermente croccante.

E se invece si vuole rispettare perfettamente la tradizione? Il Panettone Milano del Maestro Arculeo soddisfa anche gli intenditori più esigenti con le sue materie prime d’eccellenza e il suo sapore inconfondibile di uvetta, cedro candito e arancia.

Il cioccolato è il vero protagonista del Panettone Setteveli. Un impasto morbido che accoglie la bontà del cioccolato fondente e la gustosa dolcezza della crema alla nocciola e gianduia, racchiuso in una fragrante glassa di cioccolato fondente al 60% e da una croccante copertura di nocciole pralinate.

La dolce fragranza delle mele annurca arricchisce il Panettone Strudel. Un’idea originale nata dall’abilità del Maestro Arculeo, che riesce a mescolare perfettamente i sapori fino a ottenere un vero prodotto d’eccellenza della pasticceria siciliana. Le preziose mele campane si uniscono alle noci, all’uvetta e alla cannella in una preziosa combinazione di essenze, completate da una ricca glassa a base di mandorle e noci.

Se per le feste si vuole assaporare la più intima anima siciliana in un prodotto di alta pasticceria, l’ideale è il Panettone Panbrillo, uno dei più rappresentativi della selezione GourmEat, con il suo impasto profumato agli agrumi, il marzapane alle mandorle di Avola e la dolcezza della Malvasia delle Lipari IGP.

Tra le eccellenze della pasticceria delle feste, il Pandoro artigianale del Panificio D’Angelo si distingue per la sua leggerezza e i preziosi aromi di vaniglia e burro.

Infine, per un regalo originale o un’idea sfiziosa da gustare durante le feste, GourmEat propone il delizioso Panburnìa Note Di Sicilia, una specialità di pasticceria del tutto esclusiva e innovativa, racchiusa in un vaso cottura con agrumi, fragoline di Ribera semicandite e cioccolato di Modica IGP.

Tutti i panettoni artigianali e le dolci delizie del Maestro Arculeo saranno disponibili a partire dal 5 dicembre sul sito GourmEat, ma sin da ora è possibile prenotarli per riceverli il prima possibile. Scegli le eccellenze italiane di GourmEat per un Natale davvero unico e speciale!