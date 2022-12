Previsione del valore di Luna: riusciranno Luna o IMPT a raggiungere 0,10 $ prima del 2023?

Il recente crollo del mercato crypto influirà sull'aumento del valore di Luna? In questo articolo proveremo a fare una previsione sul valore di Luna, oltre a capire se Luna o IMPT raggiungeranno 0,10 $ prima del 2023.

Gli investitori in Luna si chiedono quale sarà il destino di questa criptovaluta. Riuscirà a sopravvivere, oppure è arrivato il momento di passare a criptovalute più promettenti, come IMPT, RIA, TAMA o D2T?

Cosa sta succedendo a Luna Classic (LUNC)?

Prima del crollo del mercato delle criptovalute, Luna è arrivata a un massimo storico di ben 120 dollari.

La criptovaluta ha comunque subito gli eventi negativi del mercato, infatti molti suoi investitori si sono pentiti di aver puntato su Luna e stanno cercando una soluzione per risollevarne il valore.

Tra le soluzioni possibili c’è l'idea di Binance di aiutare Luna implementando il meccanismo di burning che, rendendo l’offerta più scarsa, dovrebbe aumentare il valore dei token rimanenti.

La diminuzione dell'offerta fa aumentare l’interesse, nonché la domanda, e di conseguenza anche il valore del token.

Il primo burn messo in atto ha risollevato in parte le sorti di Luna, tuttavia le perdite sono così gravi che è necessario ripetere questo processo più volte affinché Luna rafforzi il suo valore.

LUNA vs IMPT

IMPT mostra un trend di crescita molto più elevato rispetto a Luna. IMPT è una criptovaluta che, essendo nuova, non deve uscire da situazioni difficili come Luna, ma può costruire il suo percorso in modo costante e graduale.

Sebbene sia abbastanza recente, questo token ecologico ed efficiente dal punto di vista energetico sta già registrando un grande successo, non a caso la sua presale è attualmente la più grande sul mercato.

In questo momento è attiva la seconda fase della prevendita, quindi è possibile acquistare i token IMPT a condizioni davvero favorevoli.

Nonostante sia sul mercato da poco tempo, IMPT ha ricevuto un enorme interesse da parte degli investitori, non a caso sono stati già raccolti più di 13 milioni di dollari.

IMPT viene considerata una delle criptovalute più promettenti, con un valore destinato ad aumentare in modo significativo nei prossimi mesi.

A differenza di Luna, IMPT non ha bisogno di alcun aiuto per sopravvivere sul mercato, gli basta la sua idea rivoluzionaria.

Esiste un'alternativa a Luna, a parte IMPT?

Non tutto è perduto per il mercato delle criptovalute, basta osservare il successo ottenuto dai token TAMA, D2T e RIA.

TAMA

Tamadoge è arrivato al momento giusto, proprio quando tanti investitori di criptovalute si leccavano le ferite dopo i recenti cali del mercato.

Fin dalla sua comparsa, Tamadoge ha attirato un numero elevato di persone, soprattutto grazie a un concetto di base davvero interessante. Tamadoge non offre solo divertimento, ma ha un ecosistema completo e ricco di funzionalità da implementare gradualmente nel futuro.

Dopo aver concluso la presale in tempo record con ben 19.000.000 $ raccolti, Tamadoge ha continuato a far parlare di sé. Il token TAMA viene listato sempre su nuovi exchange di criptovalute, infatti al momento si trova su OKX, OKX DEX, LBank, Coinsbit, BKEX e altri. Inoltre, adesso è anche possibile acquistare i token TAMA direttamente tramite carta di credito o bonifico bancario, grazie alla collaborazione tra Tamadoge e Transak.

D2T

La piattaforma Dash 2 Trade vanta un grande numero di utenti e ha tutte le carte in regola per esplodere nel 2023 grazie all’aiuto concreto che offre ai trader per investire.

Dash 2 Trade fornisce tutto il necessario per prendere le decisioni giuste in materia di criptovalute come analisi, previsioni e tante altre funzionalità. Per utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione occorre il token D2T.

RIA

Il nuovo gioco di carte Calvaria: Duels of Eternity ha catturato l’attenzione di tutti per diverse ragioni.

Prima di tutto perché un gran numero di utenti di criptovalute ha già riconosciuto l'importanza dei token RIA, necessari per poter accedere al gioco e scoprire tutto ciò che l'ecosistema Calvaria ha da offrire.

In pochi giorni, RIA ha battuto tutti i record e ha già completato la prima fase della presale.

In conclusione

In definitiva, se investire in Luna si è mostrata una scelta deludente, bisogna trovare il modo di reagire il prima possibile, in modo da uscire da una situazione negativa alla prima opportunità.

Grazie al burn delle criptovalute, Luna potrà sperimentare una leggera crescita in futuro, ma chi vuole ottenere profitti più consistenti potrebbe puntare su progetti in prevendita dalle grandi potenzialità come TAMA, IMPT, D2T o RIA.