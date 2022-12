La magia del Natale a Taggia con un calendario ricco esperienze ed eventi per vivere il territorio

A Taggia si respira la magia del Natale. Nella cittadina sul mare in provincia di Imperia si respira già l'atmosfera natalizia, tra addobbi luminosi, vetrine a tema e soprattutto un calendario manifestazioni (LINK - https://comune.taggia.im.it/news/1916-taggia,-presentato-il-calendario-delle-manifestazioni-natalizie.html) con tante manifestazioni fino all'Epifania.

Sabato 10 dicembre si svolgerà l’evento "Natale a Villa Boselli". La famosa manifestazione per famiglie giunta alla nona edizione che ogni anno porta visitatori da ogni parte della provincia di Imperia e dal vicino Piemonte, tornerà con un carico di allegria, tra giochi, laboratori e un ospite speciale: Babbo Natale che arriverà su una speciale slitta a partire dalle 14.45 e si tratterrà per tutto il pomeriggio con i bambini per la tradizionale foto ricordo.

Se si è alla ricerca del regalo di Natale, Taggia offre anche un'ampia selezione di negozi di vicinato e centri commerciali. Per chi invece volesse vivere una esperienza a contatto con il territorio non mancano le offerte per scoprire le eccellenze enogastronomiche locali, come ad esempio l'olio extravergine d'oliva taggiasca, i canestrelli, il pregiato vino Moscatello e molto altro. Degustazione, assaggi, una camminata alla scoperta di Taggia e dei suoi prodotti saranno al centro di diversi eventi in programma: "Taggia e i suoi tesori" sabato 10 e domenica 11 dicembre (per info 375 6160 727) e la Fiera di Santa Lucia. Tradizionale fiera storica che si snoda per le vie e le piazze del paese, domenica dalle 8 alle 18.

Nelle prossime settimane, una ricca offerta di manifestazioni. Per chi ama la musica consigliamo “Taggia in Gospel” a cura della “Family Band Gospel Choir”, il 17 dicembre e il tradizionale concerto di Natale con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, il 23 dicembre. Tra le curiosità legate a questo periodo di festa, imperdibile anche l'appuntamento con "Taggia città dei presepi". Dal 18 dicembre al 6 gennaio, una mostra itinerante con tante e diverse rappresentazioni della natività in tutto il centro storico, uno dei più grandi e suggestivi di tutta la Liguria.

"Siamo questo e molto di più - ricorda l'assessore al turismo di Taggia, Barbara Dumarte - il nostro invito non può che essere di venire a vivere il Natale insieme a noi. Il nostro comune crede molto nel valore di questa festività e per questo ogni anno ci impegnano per garantire una offerta che sappia accontentare tutti e con un calendario manifestazioni con tante attività diverse ad ingresso libero".

"Non dimentichiamo poi il territorio: il mare e la montagna vicini, a pochi minuti di distanza. L'ideale per chi vuole godersi una passeggiata sul nostro lungomare dove ogni giorno è attiva la filodiffusione musicale a tema, o per chi svi vuole spingere nell'entroterra per fare escursioni, giri in mtb, oppure visitare uno dei caratteristici borghi dell'entroterra. Per questo abbiamo aperto lo IAT di Villa Boselli dove si potranno avere tutte le informazioni necessarie per vivere nel migliore dei modi il nostro territorio. Questa è la nostra più grande ricchezza, vi aspettiamo" - conclude l'assessore Barbara Dumarte.