Più di 800 persone per la Preview di Jeep Avenger di Autoingros Concessionaria Ufficiale Jeep

IL 25 novembre si è tenuta presso le OGR/ Snodo a Torino la Preview della Nuova Jeep Avenger: sono intervenuti Antonella Bruno, Head of Jeep Europe, Alessandro Grosso, Vice President Sales Mainstream & Car Flow Stellantis, Novella Varzi Country Manager Jeep , Silvia Zanardo Jeep Avenger Product Marketing Manager e Luca Di Tanno Amministratore Delegato di Autoingros Torino Spa e consigliere del Gruppo Intergea di cui Autoingros fa parte.

Dopo il benvenuto dato dal Dott.Di Tanno che ha anche annunciato il conferimento del premio relativo alla Soddisfazione della Clientela e la continuazione dell’espansione territoriale di Autoingros con la sede di Sarzana e la futura apertura della sede di Pavia la parola è passata ad Dott.ssa Antonella Bruno che ha parlato con orgoglio dell’entrata di Jeep Avenger nella rosa delle 7 finaliste al premio Car of the Year infine dopo lo svelamento della macchina la Dott.ssa Zanardo ha illustrato le innovazioni stilistiche di Jeep Avenger, l’auto appartenente al segmento B-SUV che è un concentrato di Libertà.

Nel DNA di Jeep c’è infatti progettare e realizzare auto che permettano di esplorare i confini dell’avventura, ritrovare sé stessi in un mondo completamente nuovo, essere catturati e colpiti dagli interni moderni e digitali che su Avenger uniscono un senso di libertà durante la guida, funzionalità e un'esperienza di connettività inedita.

Ogni viaggio su Avenger diventa un’ avventura da vivere, senza stress grazie anche ai 3 minuti di ricarica che sono sufficienti per avere 30 km di autonomia; Avenger garantisce fino a 550 km di autonomia nel ciclo urbano ed è inoltre dotata della guida autonoma di livello 2.

Jeep Avenger è già ordinabile in due motorizzazioni benzina ed elettrica, è compatta poco più di 4 metri di lunghezza, 16 cm in meno di Jeep Renegade… è quindi l’auto ideale per la città perché beneficia di tutti i vantaggi delle auto elettriche: può passare ad esempio in ZTL.

E’ stato presentato inoltre il nuovo spot di Avenger che ci proietta verso la primavera- estate: è previsto per fine febbraio l’arrivo in showroom e noi di Autoingros non vediamo l’ora di averla per poterla mostrare e far provare agli appassionati del brand Jeep e a coloro che vedranno in questo B-SUV l’entry level per il mondo Jeep, ricco di tecnologia, un ulteriore passo verso la Zero Emission Freedom del brand: Avenger è infatti la prima Jeep 100% elettrica.

Jeep Avenger può essere vostra a partire da 199€ al mese, i consulenti Autoingros sono a disposizione in showroom e online per consigliarvi sulla motorizzazione di Avenger più adatta alle vostre esigenze di mobilità.

Ti ricordiamo inoltre che fino a fine anno Autoingros supervaluta il tuo usato, dandoti una convenienza aggiuntiva nella scelta di una nuova auto più ecologica e green.

Lasciati affascinare dalla libertà che puoi provare guidando una Jeep, sceglila questo mese da Autoingros.