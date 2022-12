Carceri, il garante regionale dei detenuti Bruno Mellano ne parla su TOradio

La situazione carceraria in Piemonte [così come in tutto il Paese] sta vivendo momenti molto difficili: tra sovraffollamento e suicidi, polizia penitenziaria allo stremo delle forze e disagi legati ai bilanci sempre più in affanno, si impone una riflessione che riesca ad abbracciare tutti gli aspetti di un tema che è sempre più pressante.



Bruno Mellano, Garante regionale delle persone sottoposte a misure

restrittive della libertà personale, ne discuterà all’interno del

programma radiofonico Collateralmente, su TOradio [88.5 FM], mercoledì 14 dicembre dalle ore 20 alle 22.



Collateralmente è il programma serale di approfondimento condotto da

Pierluigi Ubezio, Andrea Zummo e Dario Tinella.



“Insieme cercheremo di comprendere meglio questa situazione che ormai da tempo è diventata insostenibile. Abbiamo pensato di dare spazio e voce a chi in questo momento sta affrontando un argomento che in pochi forse vogliono prendere in considerazione. Non ci arrendiamo al pensiero che la popolazione carceraria, così come il personale che si occupa della gestione dei detenuti ed al funzionamento di un sistema così complesso sia relegato in basso nella lista delle priorità. Non è polvere da mettere sotto il tappeto: stiamo parlando di persone”.



Vi aspettiamo in onda su TOradio.