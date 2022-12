Il Mauto riceve il Founding Members' Club Heritage

Il MAUTO ha ottenuto il Founding Members' Club Heritage, il prestigioso riconoscimento della FIA–Fédération Internationale de l'Automobile nell’ambito della Prize Giving Cremony, uno degli eventi più attesi dell'anno all'interno della comunità motoristica.

“Come Presidente del MAUTO – dichiara Benedetto Camerana – con i nostri soci e la Direttrice Mariella Mengozzi, siamo molto onorati di essere stati prescelti per la prestigiosa Fouding Members’ Club Heritage Cup per l’anno 2022. La FIA - Fédération Internationale de l'Automobile è la più alta istituzione mondiale nell’attività e nella cultura sportiva dell’automobile, e questo riconoscimento premia la promozione e la salvaguardia dell’automobilismo storico, che da quasi novanta anni è il mandato del nostro Museo Nazionale e della nostra collezione storica, che espone molte tra le più leggendarie auto, non solo italiane, che si sono imposte nell’industria, nel design e nelle competizioni internazionali del Novecento.

Questo premio va al lavoro del team di oggi del MAUTO, e lo condividiamo con chi ci ha preceduto".

Quarto riconoscimento per il MAUTO, arriva a distanza di pochi mesi è stato insignito del Premio Best in Classic 2022 come museo dell’anno dalla rivista RUOTECLASSICHE (30 novembre 2022, Pirelli Hangar Bicocca di Milano), del Premio Eccellenza 2022 conferito da ACI Storico (21 ottobre 2022, Salone Auto e Moto d'Epoca, Padova) e del Premio “La Bella Macchina” alla manifestazione “Concorso Italiano” (20 agosto 2022, Monterey, California) evento dedicato al contributo del nostro Paese alla storia dell’Automobile nel mondo.