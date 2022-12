Qualità della vita 2022, Torino perde posizioni. Lo Russo: "Azioni contro l'inquinamento"

"Azioni contro l'inquinamento"

A far perdere posizioni al capoluogo piemontese è la qualità dell'aria. "Questo - replica il primo - è un ulteriore stimolo rispetto alle politiche ambientali della città: dobbiamo risollevarci".

"La prima questione che ci riguarda - ha aggiunto - è la qualità dell'aria: dobbiamo mettere in campo, e lo stiamo facendo, azioni strutturali per mitigare l'inquinamento". Tra le azioni che Palazzo Civico porterà avanti nei prossimi anni, come ha ricordato Lo Russo, la riqualificazione di 850 edifici comunali "che verranno completamente ricondizionati per ridurre le emissioni di gas serra nell'atmosfera entro i prossimi 7 anni".