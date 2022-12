Successo a Torino per il 26° #BulldogDay, arrivati 200 appassionati da tutta Italia

Grande successo per il 26° #BulldogDay del CABI - Club Amatori del Bulldog Inglese, che ieri a Torino ha radunato ben 200 bulldog inglesi in versione “Bulli-Natale” da ogni parte del Piemonte e della Penisola, accompagnati da oltre 400 appassionati della razza di tutte le età, partiti per raggiungere il mega “ Party” cinofilo benefico. Presenti negli spazi di Edit - Torino anche gli amici dell’associazione EBRI – English Bulldog Rescue Italia, che hanno raccolto fondi a favore dei bulli meno fortunati, e il team di WWF Torino, che ha presentato le proprie iniziative a favore di tutti gli animali. Grande la soddisfazione degli organizzatori dell’evento: “Non possiamo che essere soddisfatti e orgogliosi dell’ottima riuscita di questo bellissimo raduno – spiega Matteo Gavioli, fondatore del CABI - Club Amatori del Bulldog Inglese – La gratificazione più grande è proprio la possibilità di conoscere tantissime persone che hanno percorso centinaia di chilometri per vivere una giornata insieme. Tutti accomunati da un’unica passione: quella per il bulldog inglese, un cane magnifico che v’invitiamo a conoscere ai prossimi #BulldogDay che organizzeremo in giro per l’Italia. Iscrivetevi al nostro gruppo ufficiale su Facebook (facebook.com/groups/clubamatoribulldoginglese) che conta quasi 20.000 iscritti per essere aggiornati sui nostri prossimi eventi”. Nel corso dell’assolato pomeriggio natalizio i numerosissimi partecipanti hanno preso parte anche a divertenti e didattiche attività cinofile che hanno riscosso grande successo: dagli esperti del centro D.U.C.A. Addestramento Cinofilo di Torino, che hanno allietato il pomeriggio dei partecipanti con prove “atletiche” e di “obbedienza” dei bulli, al momento di divulgazione sul comportamento del cane tra miti e leggende da sfatare con l’intervento del medico veterinario torinese esperto in comportamento animale Diego Rendini di Petsmind.it, che ha tenuto un convegno davanti a una folta platea di spettatori, dall’esposizione delle opere d’arte di Melissa Truncellito, ritrattista di bulldog inglesi, fino alla simpatica sfilata natalizia sul “white carpet” curata da Bullfit Fashion. A vegliare sulla salute dei quattro zampe presenti all’evento anche il personale veterinario qualificato della struttura BLUVET – Ospedale Veterinario Anubi di Moncalieri.