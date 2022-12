Le similitudini tra i videogiochi e gioco d'azzardo

Fanno parte dell’ampia categoria del gaming, seppur appartengono a mondi diversi: gioco d’azzardo e videogiochi continuano a tenere incollati milioni di persone in tutto il mondo. Nel corso degli anni abbiamo assistito a un’alta domanda di dispositivi capaci di intrattenere gli appassionati con i giochi che più amano, indipendentemente che questi siano di sport, d’azzardo o altro ancora. Come se non bastasse il progresso tecnologico ha dato una spinta enorme al loro successo, in particolar modo ai casinò online. I nuovi sistemi di sicurezza e le nuove grafiche dei titoli come slot machine hanno fatto sì che sempre più persone si avvicinino ai vari operatori sul mercato. A supporto di ciò esistono comparatori come SlotJava che riescono a dare le giuste indicazioni su come divertirsi e su quali casinò andare.

Nel corso degli anni videogiochi e casinò online si sono avvicinati sempre di più, rendendo le loro differenze ormai impercettibili, mentre le similitudini sono cresciute a dismisura, come nel caso della somiglianza visiva, merito di un progresso tecnologico che ha colpito ogni settore.

Il progresso tecnologico alla base di tutto

Da sempre il gioco d’azzardo è stato ritenuto un settore di nicchia. Ora, però, non è più così. Con l’avvento dell’online sono nati i siti di gioco che hanno permesso di dare una linfa vitale a questo mondo, prendendo a piene mani dal mondo dei videogiochi. Adesso si punta ad avere giochi che riescono ad attrarre sempre più persone, come nel caso delle slot machine: con le nuove tecnologie le si vuole rendere più accattivanti e capaci di accontentare i gusti delle persone. In questo caso infatti le si tematizza con gli ambienti dei grandi cult cinematografici, ma anche videoludici. Come se non bastasse anche le loro funzionalità sono divenute simili: oltre ai codici bonus che servono per sbloccare promozioni incredibili, non è raro trovare titoli che si rifanno a videogiochi come ad esempio Candy Crush. L’essenza del gioco d’azzardo e dei videogiochi è la stessa, cioè divertire le persone ed è quindi normale vedere come si converga in soluzioni simili.

Cosa rende un gioco bello e attrattivo? Ovviamente la grafica e i suoni. Riuscire a creare un titolo che abbia queste due caratteristiche ad alto livello, dà uno slancio del tutto diverso al gioco, migliorandone l’esperienza. Lo si vede con i videogiochi, ma anche con i casinò. Molte persone vengono attratte da grafiche impressionanti e suoni reali che permettono un maggior coinvolgimento, proprio come accade con i videogiochi dove grafica e trama, condite da ottimi suoni, riescono a dare un’immersione totale.

Un’altra similitudine che c’è tra videogames e casinò online riguarda la tecnologia 3D! Mentre nel mondo dal gaming e in altri settori lo ritroviamo da un po’ di anni, nelle piattaforme di gioco è una vera novità che sta spopolando sempre di più! È sicuramente un ottimo modo per stravolgere l’esperienza di gioco e permettere al giocatore di vivere le sensazioni di essere in un casinò fisico.

Conclusione

Quando si parla di similitudini fra videogiochi e casinò online si apre una porta ricca di sorprese. Grafica, creatività e funzioni sono solo una piccola parte di due mondi che pian piano si stanno avvicinando sempre di più. Un chiaro dato viene dato dal sempre più crescente numero di persone che decidono di divertirsi con le slot machine o altri giochi dei casinò online. Non c’è da essere sorpresi se un giorno questi due mondi si intrecceranno, dando vita a un qualcosa di incredibile!