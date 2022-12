Emozioni in musica per il concerto di Natale alla Sacra di San Michele

L'emozione e la condivisione hanno caratterizzato il concerto alla Sacra di San Michele del gruppo Free Voices Gospel Choir. Una chiesa maggiore gremita ha accolto il coro strumentale per il tradizionale concerto di Natale. Come gli anni passati, il ricavato della serata è destinato ad una Raccolta Fondi e quest’anno è devoluto alla nuova statua di San Michele Arcangelo da poco inaugurata. Grande pubblico e autorità per questa occasione. Il rettore don Claudio Papa ha salutato i presenti, tra i quali l'onorevole Daniela Ruffino, i sindaci Alessandro Merletti, Antonella Falchero e Fabrizio Borgesa. “Come Rosminiani vogliamo ringraziare tutti voi per la vostra presenza a questo evento che riunisce la devozione e la musica, i canti e l'infinito messaggio del Vangelo. Questo Concerto di Natale offre un’occasione per divertirsi e riflettere su quest’anno che va concludendosi" ha commentato il rettore.

Un grosso applauso, a ritmo, ha poi accolto i sessanta coristi diretti dai maestri Laura Robuschi e Fernando Ribolla. Poi via via i brani che hanno entusiasmato, coinvolto ed emozionato il pubblico sempre molto partecipe. Le voci, sia soliste che del coro, sono state accompagnate magistralmente da Andrea Calvagna al basso e Tony Di Mauro alla chitarra. Da non dimenticare Gabriele Massari alle tastiere e Cristiano Moro alla batteria, oltre i tecnici che hanno accompagnato il coro con un magico spettacolo di luci.