Immaginaria 2022 a Venaria Reale: il programma della settimana fino al 18 dicembre

Immaginaria è un progetto di arte pubblica partecipata, ma anche una fiaba natalizia che si sviluppa in ottica di rigenerazione urbana e social design. Il tema di questa seconda edizione "Il valore della tradizione, il sogno dell'integrazione" è declinato nel racconto scritto dall'autore Premio Strega 8+ Alessandro Barbaglia e illustrato dall'artista Giorgia Merlin. Torna così anche quest'anno da vera protagonista Regina, la cerva: animale simbolo di Venaria Reale e del suo territorio (come riporta questo articolo ).

L'iniziativa prende vita attraverso una narrazione luminosa e onirica per immagini nelle vie e nelle piazze, animando e illuminando i luoghi e coinvolgendo cittadini e turisti.

Immaginaria accompagna la Città per tutto il periodo natalizio con fiere e mercatini, spettacoli teatrali e animazione di strada, laboratori per bambini, concerti, mostre, letterine a Babbo Natale e molto altro...

Impreziosiscono il ricco calendario di quest'anno l'opera d'arte Assembly di Marinella Senatore, esposta in piazza Annunziata fino a domenica 8 gennaio 2023, la suggestiva proiezione luminosa sulla Torre dell'Orologio in piazza della Repubblica e le aperture straordinarie (con biglietto a tariffa agevolata) delle Sere di Natale alla Reggia 2022.

Sono tantissime le iniziative e gli appuntamenti in programma, eccoli a partire da domani, martedì 13 dicembre:

Intrattenimento per bambini con elfi

Martedì 13 dicembre, dalle ore 10:00 alle 12:00

Piazza Ravera

A cura di Verde e Blu Animazione





Intrattenimento per bambini con elfi

Mercoledì 14 dicembre, dalle ore 10:00 alle 12:00

Piazza Pettiti

A cura di Verde e Blu Animazione





Natale over 60 e nozze d'oro

Mercoledì 14 dicembre, dalle ore 15:00

Teatro della Concordia

Prenotazione obbligatoria

A cura dell'Assessorato alle politiche sociali della Città di Venaria Reale





Intrattenimento per bambini con elfi

Giovedì 15 dicembre, dalle ore 10:00 alle 12:00

Piazza Nenni

A cura di Verde e Blu Animazione





Suoni dal mondo itineranti

Giovedì 15 dicembre, dalle ore 15:30 alle 18:15

Centro città

A cura di Artisti Liberamente Associati APS





Concorso e mostra presepi

Da venerdì 16 dicembre a venerdì 6 gennaio, dalle ore 10:00

Sala espositiva comunale "Gino Vanzi", via Mensa 34

A cura di 296 Model e Pro Loco Altessano-Venaria Reale





Spettacolo teatrale "Come Kepler"

Venerdì 16 dicembre, ore 17:30

Biblioteca Civica Tancredi Milone

A cura di Cooperativa sociale ANTEO (Progetto Teatrando)





Venerdì 16 dicembre, ore 21:00

Teatro Concordia, ingresso a pagamento

A cura di FLIC - Scuola di circo di Torino





Laboratorio di decorazioni natalizie

Sabato 17 dicembre, dalle ore 10:00 alle 18:00

Via Mensa 16

A cura di Il Margine, CST, GRH e Oratorio San Francesco





Sabato 17 dicembre, ore 11:00

Biblioteca Civica Tancredi Milone, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

A cura di Biblioteca Civica Tancredi Milone, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi Venaria 1 e 2





Presepe vivente "I colori del Natale"

Sabato 17 dicembre, dalle ore 14:30 alle 17:30

Da piazza della Repubblica a piazza Atzei

Corteo accompagnato da teatro di strada, canti, poesie e filastrocche. Recita finale sui valori della pace, dell'accoglienza e della solidarietà.

A cura dell'asilo infantile di Altessano, con il patrocinio della Città di Venaria Reale





Sabato 17 dicembre, dalle ore 14:30 alle 16:30

Visitor Centre CCR - Corte delle Carrozze, Piazza della Repubblica

Attraverso un viaggio nel tempo, i piccoli partecipanti, scopriranno alcune tecniche artistiche storiche, vestendo i panni degli artisti del passato. Tuorli e pigmenti colorati verranno utilizzati per la creazione di una speciale tempera grazie alla quale i bambini potranno dipingere e decorare il loro personale addobbo natalizio.

Laboratorio gratuito, fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@ccrvenaria.it o telefonando ai numeri 0114993075-56 e 3404844634.

Rivolto a bambini di età compresa tra 6 e 10 anni; è consentita la presenza di un solo accompagnatore per bambino partecipante.

A cura dei servizi educativi della Fondazione Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale





Sabato 17 dicembre, ore 15:00

Biblioteca Civica Tancredi Milone, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

A cura di Biblioteca Civica Tancredi Milone





Canzoni stonate

Sabato 17 dicembre, ore 16:30

Piazza Annunziata

A cura di Cooperativa Valdocco e Oratorio San Francesco





Fiera natalizia

Domenica 18 dicembre, dalle ore 9:00 alle 19:00

Viale Buridani

A cura dell'Ufficio commercio della Città di Venaria Reale





Mercatino di Natale

Domenica 18 dicembre, dalle ore 10:00 alle 19:00

Via Mensa e piazza Vittorio Veneto

A cura di Fondazione Via Maestra





Colazione e panettone

Domenica 18 dicembre, dalle ore 9:00 alle 11:45

Via Mensa, presso esercizi commerciali

A cura di VENTOINARIA Associazione di Via





Ritratti e caricature

Domenica 18 dicembre, dalle ore 10:00 alle 17:00

Inforpoint di via Mensa

A cura di VENTOINARIA Associazione di Via, con Accademia Pictor





Regalo Libri

Domenica 18 dicembre, dalle ore 10:00 alle 18:00

Sala espositiva comunale "Gino Vanzi", via Mensa 34

A cura di Pro Loco Altessano-Venaria Reale e Amici della biblioteca





Il magico ufficio postale di Babbo Natale

Domenica 18 dicembre, dalle ore 15:00 alle 18:00

Infopoint di via Mensa

A cura di Pro Loco Altessano-Venaria Reale





Distribuzione caramelle con le mascotte Renna e Gatto Silvestro

Domenica 18 dicembre, dalle ore 15:30 alle 19:00

Centro città e centro commerciale "I Portici"

A cura di Ascom Confcommercio Venaria





Concerto degli Auguri

Domenica 18 dicembre, dalle ore 15:30

Teatro Concordia, ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Alcuni brani del concerto saranno tradotti nella lingua dei segni italiana (LIS), in collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi - Sezione Provinciale di Torino.

È gradito indossare un accessorio turchese: la motivazione verrà svelata durante l'evento.

Seguirà rinfresco.

A cura di Città di Venaria Reale, in collaborazione con Fondazione Via Maestra, Corpo Musicale Giuseppe Verdi, Coro Tre Valli, Coro delle voci bianche degli istituti comprensivi 1 e 2 e con i ballerini del Centro Danza Venaria, diretto da Laura Finicelli. Supporto logistico a cura di Pro Loco Altessano-Venaria Reale.





Christmas Day

Domenica 18 dicembre, dalle ore 15:30 alle 19:00

Centro storico

Performance e animazioni di strada

A cura di VENTOINARIA Associazione di Via





Spettacolo di danza contemporanea "Magic Toys"

Domenica 18 dicembre, ore 17:00 e 17:30

Piazza della Repubblica e piazza Annunziata

A cura di AMA Project - PGS Auxilium





Presepe vivente e performance di marionette

Domenica 18 dicembre, ore 17:30

Piazza Montelungo

A cura di MB Project, con la partecipazione delle scuole e delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio.

Qui puoi scoprire il programma completo della manifestazione.