Moncalieri, la biblioteca civica Arduino festeggia la riapertura della Sala Adulti

Una biblioteca all'avanguardia, che, anche grazie al progetto MuBi-Museo in Biblio, mette al centro il libero accesso all'informazione, alla letteratura, alla bellezza, allo svago, alle competenze digitali: a Moncalieri la biblioteca civica Arduino fa festa insieme al suo pubblico per la riapertura della Sala Adulti.

Appuntamento mercoledì 14 alle ore 16

Un ambiente completamente rinnovato e reinterpretato come sede espositiva di un gruppo di opere d’arte scelte tra quelle acquisite negli anni all’ampia Collezione di Arte Pubblica custodita nella Arduino. Un gruppo che sarà identificato nel percorso complessivo - che si è esteso nel tempo ormai a quasi tutti gli ambienti della Arduino, interni come esterni - con il titolo L’Arte percorre molte strade.

L’appuntamento è mercoledì 14 dicembre a partire dalle 16. Il programma prende le mosse da un approfondimento in Sala Conferenze sui progetti completati e in programma, grazie all’inserimento della biblioteca nei canali di finanziamento del progetto MuBi-Museo in Biblio della Fondazione Crt (bando Esponente). Intervengono il sindaco Paolo Montagna, l’assessore alla Cultura Laura Pompeo e l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Ferrero. Seguono alle 16,45 l’inaugurazione della Sala Adulti e, alle 17,30: un concerto del duo d'archi Daniela e Chiara Cappello a cura del circolo culturale Saturnio, e un intervento di Renato Romanelli sul Presepio delle meraviglie. Si chiude alle 18,30 con il brindisi per gli auguri di Natale.

L’Arte percorre molte strade

“Il percorso di riqualificazione degli spazi della Biblioteca portato avanti negli ultimi anni, sostenuto da bandi pubblici e privati e dal lavoro competente e appassionato degli uffici, sta dando frutti importanti – sintetizza il Sindaco Paolo Montagna – La Arduino, custode dal 1914 di un patrimonio enorme e prezioso di 50.000 tra libri, giornali, cd musicali, documenti di ogni genere, si avvia a diventare un vero e proprio hub di comunità. Un servizio essenziale per il territorio”.

“E’ una giornata di grande festa per la Città di Moncalieri e per la biblioteca, che vede crescere nel tempo il proprio ruolo in favore di un’area vasta e di un pubblico che guarda a noi ben oltre il perimetro dei confini moncalieresi. Un punto di riferimento per il territorio, allo stesso tempo trasversale e capace di fare rete con tanti altri enti ed istituzioni culturali: Salone Internazionale del Libro di Torino, i musei dell’area torinese, ospedali scuole, case di riposo. Senza dimenticare il ruolo chiave giocato sul tavolo del sistema interbibliotecario (e nel lancio, tre anni fa, del protocollo d’intesa nazionale Rete delle Reti), come biblioteca capofila dello Sbam e soggetto attivo del neonato Sbiam-Sistema Bibliotecario Integrato dell’Area Metropolitana Torinese. E che sta dando piena valorizzazione alla propria Collezione d’Arte Contemporanea – commenta soddisfatta Laura Pompeo, assessore alla Cultura e presidente della conferenza di sistema dello Sbam – Un patrimonio collettivo di prim’ordine, cresciuto gradualmente nel corso degli ultimi quasi 30 anni e che oggi custodisce e valorizza le opere di decine e decine di artisti che hanno collaborato e donato le loro opere".

Le sinergie con Fondazione CRT e il progetto MuBi

Le sinergie con Fondazione CRT connesse al progetto MuBi si svilupperanno anche in altre direzioni: “Il progetto appena finanziato comprende diversi step – conclude Pompeo - Si va dal completamento delle azioni di riordino della collezione d’arte, armonizzando i percorsi di vista esterno ed interno, alla creazione di un brand della collezione per rafforzarne l’identità e la presa sul pubblico. L’ultimo livello sarà la realizzazione di una app con tutto l’occorrente per effettuare una visita guidata della collezione”.

Oggi appuntamento con i supereroi

Che cos’è un supereroe? Che differenza c’è tra un eroe e un supereroe? Come nasce un eroe nella mitologia e nei fumetti? La biblioteca civica Arduino di Moncalieri chiama a raccolta gli appassionati di disegno e fumettistica per un laboratorio destinato ai ragazzi che abbiano già compiuto 11 anni. Succede lunedì pomeriggio, 12 dicembre, alle ore 17. Il corso è tenuto da Haider Bucar, laureata all’Accademia di Belle Arti di Torino, pittrice, illustratrice, scrittrice e bookblogger con Il Rosicchialibri.

La partecipazione è gratuita (basta portare con sé gomma, matita e colori). Per qualunque informazione sono a disposizione la mail biblioteca@comune.moncalieri.to.it ed il numero 0116401600.