“Comuni in linea”: una rotatoria sulla provinciale 122 per rendere più sicura la viabilità alle porte di Santena

Nell’incontro che il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo ha avuto nel pomeriggio di lunedì 12 dicembre con il Sindaco di Santena e Consigliere metropolitano Roberto Ghio, con il capogruppo della minoranza nel Consiglio comunale santenese Roberto Ansaldi e con i tecnici dell’amministrazione comunale e di quella metropolitana si è parlato della proroga della convenzione sottoscritta nel dicembre 2021 tra l’Ente di area vasta e l’amministrazione locale per la realizzazione di una nuova rotatoria al km 10+685 della Strada Provinciale 122 di Chieri, all’incrocio con la via comunale San Salvà. L’incontro si è tenuto nell’ambito dell’iniziativa “Comuni in linea”, che vede il Vicesindaco Suppo, delegato ai lavori pubblici, confrontarsi con le amministrazioni comunali sulle principali criticità della viabilità provinciale.

La rotatoria, per la cui realizzazione è stata ipotizzata in un primo tempo una spesa di circa 190.000 euro, è parzialmente finanziata con uno stanziamento di 100.000 euro da parte della Città Metropolitana di Torino, a titolo di contributo al Comune. La proroga della convenzione consentirà di approfondire e definire alcuni dettagli tecnici del progetto, relativi alle banchine lungo la Provinciale 122, alla segnaletica e agli attraversamenti pedonali da posizionare nei pressi e in corrispondenza della nuova rotatoria. Anche il costo di realizzazione dell’opera dovrà essere oggetto di un aggiornamento del quadro economico del progetto.

Nell’incontro con il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo il Sindaco Roberto Ghio ha anche richiamato il tema dei percorsi ciclopedonali da realizzare sulla Provinciale 29, per agevolare la mobilità sostenibile e in sicurezza dei dipendenti di alcune attività produttive e commerciali ubicate in zona. Alcune aziende sono disponibili a partecipare economicamente alla realizzazione di attraversamenti pedonali, la cui ubicazione dovrà però essere oggetto di un’attenta valutazione da parte dei tecnici della Direzione Viabilità 2 della Città Metropolitana. Città di Santena e amministrazione metropolitana sono inoltre concordi nel voler avviare un’analisi del tasso di incidentalità della SP 29, propedeutica alla valutazione della possibilità di un’eventuale installazione di un impianto fisso per la rilevazione della velocità e, nel caso, all’avvio dello specifico iter autorizzativo.