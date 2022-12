Nuova passerella Alex Langer nel parco del Meisino, al via oggi ai lavori

Al via oggi i lavori per la posa della nuova passerella ciclo-pedonale Alex Langer, che attraversa il rio Costa Parigi nel parco del Meisino, al confine tra Torino e San Mauro. Durante l'intervento sarà temporaneamente interrotto il passaggio provvisorio per bici e persone, realizzato nei mesi scorsi per garantire il collegamento.

Tre chiusure

Per limitare il disagio, la chiusura sarà limitata a tre periodi. Il primo dal 13 dicembre a fine anno per l’esecuzione delle operazioni preliminari di posizionamento della gru, il secondo a fine gennaio per la rimozione della vecchia passerella e l’adeguamento delle fondazioni, il terzo in primavera per la posa del nuovo manufatto, la realizzazione delle rampe di raccordo e il collaudo finale. I tempi di esecuzione dei lavori sono indicativi e potranno variare a causa delle condizioni meteo.

Nuova passerella in materiale sostenibile

La nuova passerella Alex Langer sostituirà quella precedente in legno e sarà realizzata in acciaio Cor-Ten, materiale sostenibile, durevole, che richiede poca manutenzione ed è resistente al meteo e sollecitazioni. Altre novità sono l'innalzamento della quota per evitare danni da future ondate di piena e l'adeguamento dei tratti di sponda limitrofi per il collegamento con la pista ciclabile.