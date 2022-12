Torino si sveglia con la neve: prima spolverata bianca della stagione, in città [FOTO]

E alla fine la neve è arrivata anche a Torino. Dopo le nevicate dei giorni scorsi in quota, nella notte alcuni fiocchi sono caduti anche in città, lasciando un sottile manto bianco sulle automobili parcheggiate in strada, sugli alberi e sui marciapiedi.



Le precipitazioni, decisamente lievi, stanno proseguendo ancora adesso, anche se l'intensità non sembra creare difficoltà sulle strade.



Inoltre, per garantire la sicurezza dei pedoni, sono in corso anche le operazioni per distribuire il sale alle fermate dei bus.