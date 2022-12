Cascina Roccafranca si illumina con la Festa della Luce

La festa è ispirata al Diwali indiano, chiamato anche festa della luce per via dell'usanza di accendere numerose lampade di argilla fuori dalle case per simboleggiare la luce interiore che protegge dall'oscurità e dal male. Diwali, infatti, è anche la festa che celebra la vittoria del bene sul male. Ma la tradizione della “Festa della luce” appare in tantissime culture e paesi, basti pensare alle feste della luce di Lione, all’Hannukah ebraica, alla Festa di Santa Lucia in Italia e nel Nord Europa.