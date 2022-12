Teatro: al Carignano “Il gabbiano” di Čechov, al Gobetti “The children” di Kirkwood

Doppio appuntamento, questa settimana, al Teatro Stabile.

IL GABBIANO

Debutta questa sera 13 dicembre al Teatro Carignano "Il gabbiano", per la regia di Leonardo Lidi. Lo spettacolo è la prima tappa del Progetto Čechov, trilogia dedicata al grande autore russo.

"In questa trilogia", spiega Lidi, "vedo la possibilità di tornare al senso pratico del teatro, deviando gli intellettualismi e scegliendo la semplicità nella sua altezza. Scegliendo uno spazio. Scegliendo l'empatia e non una bolla elitaria. Scegliendo l’amore e il dolore che comporta questa opzione ma soprattutto scegliendo gli attori come forma d'arte e come pietra preziosa da difendere nel teatro italiano del nostro tempo. Gli attori passeranno insieme un tempo importante, una parentesi della loro vita, per lavorare assieme a un regista che sceglie finalmente il suo autore preferito come ripartenza del proprio percorso. Per ricominciare a camminare in questo tempo così incerto credo che il teatro sia un ottimo progetto sul quale focalizzare le nostre energie".

"Se penso ad Anton Čechov mi torna in mente questo passaggio di John Lennon nella canzone Beautiful Boy: “La vita è ciò che ti accade mentre fai altri progetti'".

TEATRO CARIGNANO Piazza Carignano 6, dal 13 al 18 dicembre. Orari: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica ore 15.30

THE CHILDREN

The Children di Lucy Kirkwood, per la traduzione di Monica Capuani e la regia di Andrea Chiodi, debutta questa sera martedì 13 dicembre alle 19.30, al Teatro Gobetti.

La vita di un'anziana coppia di scienziati viene sconvolta da un incidente nucleare vicino al loro cottage. Ora l’elettricità è spesso assente, l’acqua non è potabile, il rischio di contaminazione costante e, a tutto questo, si aggiunge l’arrivo inaspettato di una loro vecchia amica e collega. L’equilibrio domestico finisce così in frantumi e impone a tutti i personaggi scelte radicali.

Andrea Chiodi porta in scena il pluripremiato testo dell’autrice britannica Lucy Kirkwood che ha debuttato nel 2016 al Royal Court Theatre di Londra ed è poi stato rappresentato al Theater di Broadway. Definito dalla critica come un testo che “afferra compulsivamente” (The Guardian), scritto dalla “drammaturga più gratificante della sua generazione” (The Independent), The Children affronta tematiche urgenti come l’ambiente, l’equilibrio tra responsabilità individuale e collettiva, il cortocircuito relazionale tra le generazioni, il senso di ipoteca dell’uomo contemporaneo sul proprio futuro e quello del pianeta.

"La complessità e l’astuzia della scrittura di Lucy Kirkwood – dichiara Andrea Chiodi – consentono un lavoro sul testo a diversi livelli di profondità, affrontando le problematiche e i conflitti più intimi e privati dei personaggi insieme a temi universali, morali e collettivi, in un intreccio intonato e ricco di equilibrio. Il risultato è una messa in scena in cui tutto “accade”, trascinando i tre scienziati in un intreccio inevitabile che sempre conserva contemporaneamente peso e leggerezza insieme, come una marea che continuamente cresce e decresce su se stessa".

TEATRO GOBETTI Via Rossini 8, dal 13 al 18 dicembre. Orari: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica ore 15.30.