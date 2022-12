L’influenza dilaga tra i bimbi, la Regione corre ai ripari: pronta l’attivazione di 12 posti letto al Regina Margherita

Dilaga a una velocità impressionante, soprattutto tra i bambini, l'influenza in Piemonte. I Pronto Soccorso piemontesi sono sotto pressione e anche al Regina Margherita, l'ospedale dei bambini, inizia a sentire la pressione.

Ricoveri passati da 29 a 59 in pochi giorni

Sono infatti colmi i reparti all'ospedale infantile: in pochi giorni i ricoveri per problemi respiratori sono saliti da 29 a 59, più altri 7 di Covid. Alto il numero delle bronchiti (24), ma presenti anche polmoniti non da Covid (5) e altri virus respiratori. Ecco perché, la Regione ha deciso di correre ai ripari: interrogato dal capogruppo dei Moderati Silvio Magliano, l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi ha infatti spiegato di voler potenziare l'offerta di posti letto all'interno del Regina Margherita: "Abbiamo già aumentato di 8 posti letto di ricovero in area medica, con un conseguente adeguamento degli standard di assistenza".

"Dal 19 dicembre, inoltre, è prevista la realizzazione di due nuovi posti letto in pneumologia pediatrica" ha affermato l'assessore.

Pronta l'attivazione di altri posti letto

Se il virus non dovesse concedere tregua, è inoltre pronta la realizzazione di un reparto di ulteriori dieci posti letto dedicati. "Potrà essere attivato entro le vacanze di Natale" ha promesso Icardi.

"Ho chiesto alla Giunta Regionale quali misure volesse mettere in atto per per permettere ai Pronto Soccorso del territorio piemontese, in particolare quello dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, di far fronte a influenza, moltiplicazione di virus e pandemia: serve assicurare a bambini e ragazzi un ambiente che risponda il più possibile ai loro bisogni" ha concluso Magliano.