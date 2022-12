Gian Piero Gasperini si diverte con il padel nella sua Grugliasco

Dopo essere stato "sindaco per un giorno" nella sua Grugliasco del 5 dicembre, sabato scorso Gian Piero Gasperini è tornato in visita al Palavillage.

Il mister dell’Atalanta è tornato in struttura insieme alla famiglia per qualche scambio di padel – sport di cui è appassionato - e una partita di calcio a 5 con alcuni ragazzi della città su uno dei campi attrezzati per l’occasione da Palavillage e allestito con le porte da calcio fornite dal negozio Decathlon di Grugliasco.

Non solo una partita di calcetto diretta da uno degli allenatori più famosi d’Italia ma anche un vero e proprio test, uno studio di fattibilità realizzato grazie alla preziosa collaborazione degli esperti di Palavillage per la costruzione del campo di calcio a 5 che Gasperini donerà prossimamente alla sua Grugliasco.

Una mattinata all’insegna di sport, confronto e convivialità alla quale erano presenti, oltre al mister Gasperini, anche i fondatori di Palavillage Marco Malara e Riccardo Zecchini, il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito e le autorità della città.

“Siamo felici di aver conosciuto e dato la nostra consulenza a mister Gasperini per la realizzazione del campo di calcio a 5 che sorgerà nella zona Fabbrichetta di Grugliasco – dichiarano da Palavillage. Siamo molto legati a questa città e aver dato il nostro supporto per valorizzarla e per noi motivo di orgoglio”.