Il sole sarà di casa per poco su Torino e provincia, da domani in arrivo nuove piogge e nevicate

Dopo la neve di ieri mattina, temporanea pausa dal maltempo, ma domani una nuova perturbazione potrebbe portare ancora neve a bassa quota soprattutto sul cuneese. Questo a causa di insistenti correnti occidentali umide provenienti dall'Atlantico.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi, mercoledì 14 dicembre

Dopo le nevicate di ieri, cielo che si sgombera dalle nubi a partire da ovest e sole che farà capolino sulle pedemontane, mentre sulle pianure resisterà ancora una copertura nuvolosa bassa. Nuvolosità però di nuovo in aumento a partire dalla serata. Possibili nebbie al mattino sulle basse pianure.

Temperature in aumento per l'arrivo di aria più mite, ma comunque difficilmente oltre 6/7 °C. Minime che stanotte e domani mattina scenderanno ancora abbondantemente sotto lo 0, specie dove resisterà la neve al suolo. Venti assenti o deboli di direzione variabile. Raffiche di Foehn sulle Alpi.

Domani, giovedì 15 dicembre

Nuvolosità in aumento da sudovest nel corso della giornata, con precipitazioni diffuse un po' ovunque, neve a bassa quota sulle Alpi nordoccidentali. Piogge sulle pianure, ma durante le precipitazioni più intense non sono escluse nevicate. Le ultime precipitazioni si esauriranno nella notte successiva sempre a partire da ovest. Temperature stazionarie o in lieve aumento nelle minime, in calo nelle massime. In montagna saranno invece in graduale aumento con quota neve in rialzo. Venti ancora una volta assenti o deboli di direzione variabile.

Da venerdì 16 dicembre

Miglioramento del tempo dalla mattina di venerdì, che si manterrà stabile anche nel corso del weekend, in quanto è previsto l'arrivo di un'alta pressione. Temperature che ritorneranno nella media del periodo.

Meteo Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino