Auto si ribalta nella corsia centrale: traffico in tilt in tangenziale. Un ferito all'ospedale

Incidente in tangenziale, un'auto si è ribaltata nella corsia centrale

Un incidente lungo la tangenziale ha creato ripercussioni importanti lungo la tangenziale in direzione Milano.



Secondo una dinamica ancora da accertare, un'automobile è sfuggita al controllo del conducente e ha finito per ribaltarsi lungo la corsia centrale. Una persona, ferita, è stata portata in codice verde all'ospedale di Rivoli.



Il traffico ha subito pesanti ripercussioni dall'altezza di Stupinigi verso il Nord della città.