Capispalla donna, le proposte di PINKO per un inverno al top

Tra i capispalla da donna per l’autunno-inverno 2022-2023 le proposte di PINKO sono imperdibili. Vi sono capi femminili, eleganti e sensuali creati ad hoc con tessuti di ottima qualità e capaci di seguire e interpretare nel migliore dei modi i vari trend di stagione. Di cosa stiamo parlando? Tra i must have per questi e i prossimi mesi vi sono senza ogni ombra di dubbio: cappotti lunghi ed eleganti da portare con tacchi alti o stivali, ma anche con le sneaker. Altro trend del momento? La cintura da stringere per bene, annodandola nel modo più chic possibile, così da mettere in risalto il punto vita. E poi? La presenza di inserti in faux fur nei vari capispalla o addirittura cappotti invernali creati completamente con questo tessuto così caldo e morbido.

PINKO e i trend del momento: i capispalla donna da indossare per essere alla moda

Ricapitolando: tra i capispalla da donna da indossare per essere alla moda vi sono senza ombra di dubbio i cappotti lunghi. PINKO ha pensato a tutte le donne e alle varie occasioni in cui servirà sfoggiare un cappotto di questo tipo capace di esprimere grande eleganza e femminilità, e di essere anche irresistibilmente sexy. Per le occasioni più formali, come cene di lavoro, incontri formali con possibili partner in affari, clienti o colleghi d’ufficio, si può optare per un cappotto in Principe di Galles con spacchi laterali. Alternativa? Un cappotto lungo a vestaglia di colore nero, grigio, ma anche rosa, da indossare con stivali alti o scarpe con il tacco per slanciare ancora di più la propria figura. Per le occasioni speciali, quelle che richiedono un tocco di classe in più, invece, può essere l’ideale indossare un cappotto lungo sfiancato di colore nero. Oltre a donare al look grande eleganza e raffinatezza, questo cappotto riuscirà a mettere in risalto ancor di più una figura longilinea, sinuosa ed estremamente femminile.

Altre occasioni per cui indossare un bel cappotto lungo invernale? Per correre a prendere i figli a scuola, portarli a fare sport, ma anche per uscire a fare la spesa, rimane un must have intramontabile, nel guardaroba di ogni donna, un bel cappotto lungo in panno color cammello. Per un'uscita romantica? Il cappotto lungo monopetto nero è senza ogni ombra di dubbio il più sensuale e seducente. Se invece si esce insieme alle amiche per un semplice aperitivo, per un pomeriggio di shopping o per passare qualche ora al cinema, potrebbe essere trendy un cappotto a vestaglia bouclè di colore rosa. Solo così, infatti, si avrà la certezza di non passare inosservate.

Capispalla donna: faux fur che passione!

Come abbiamo accennato, tra i capispalla donna di questo inverno spunta il faux fur. È questo uno dei trend del momento. Ecco perché ogni donna dovrebbe rinnovare il prima possibile il proprio guardaroba inserendo almeno un paio di capi di questo genere. In fin dei conti un capospalla in faux fur non passa mai di moda ed in più tiene davvero molto caldo. Senza ogni ombra di dubbio un bel cappotto cocoon in faux fur tigrato o nero può essere sfoggiato durante una vacanza sulla neve, ma anche per un giro tra le varie vie dello shopping o ad una cena speciale in una baita immersa nella natura, tra le montagne.

Altri capispalla da donna con faux fur? C’è solo l’imbarazzo della scelta, perché PINKO ha realizzato capi davvero unici nel loro genere e capaci di rendere più femminile e sensuale qualsiasi look. Ci sono, infatti, piumini con faux fur da sfoggiare per andare al lavoro o da indossare durante una gita in famiglia, giubbini con maniche in faux fur talmente morbidi e caldi da sfoggiare durante eventi pomeridiani o serali, ma anche giubbini in denim e faux fur per ragazze più giovani e dinamiche, dall’anima rock, che si muovono da un ufficio all’altro in centro città e che corrono all’università o vanno a farsi un giro in centro con le amiche.