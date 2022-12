Valdese, Valle (Pd): "La Regione chiarisca cosa intende fare a San Salvario e con quali risorse"

"Cirio e Icardi chiariscano se la Regione Piemonte intende realizzare le Case di Comunità previste in via Silvio Pellico a Torino, ai civici 19 e 28, l’ammontare e la tipologia delle risorse assegnate, nonché i tempi effettiva realizzazione ed attivazione delle medesime": questa la richiesta contenuta in un’Interrogazione presentata dal Vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Valle (Pd), che domani mattina sarà presente alla Casa del Quartiere di San Salvario in occasione dell’illustrazione della petizione depositata in Regione da importanti associazioni del territorio e sottoscritta da numerosi cittadini.

L’ex ospedale Valdese di via Silvio Pellico 19 dovrebbe ospitare una delle 91 Case di Comunità finanziate con risorse del Pnrr (una Casa di Comunità Hub), così come previsto nella Proposta di deliberazione del Consiglio regionale, presentata dalla Giunta e attualmente all’esame dell’Aula di Palazzo Lascaris, nonché dalla Delibera di Consiglio regionale approvata nel febbraio di quest’anno. "San Salvario ha assolutamente necessità di questa struttura, soprattutto perché si tratta di una zona della nostra città con molti anziani - prosegue Valle - i fondi del Pnrr sono un’occasione imperdibile per potenziare la medicina di prossimità, l’assistenza domiciliare, i servizi di telemedicina, dando finalmente una risposta concreta ai bisogni di salute dei non autosufficienti, dei cronici, degli anziani. Invece, ecco che la Regione toglie l’ex Valdese dall’elenco del Pnrr, promettendo che comunque la Casa di Comunità si farà ma ricorrendo ai fondi Inail, sui quali, però, non abbiamo certezze. Che i ripensamenti del ministro Schillaci sulle Case di Comunità abbiano attecchito anche in Piemonte, nonostante le pubbliche smentite dell’assessore Icardi? Il presidio di via Silvio Pellico ha già subito lo sfregio della chiusura dell’allora ospedale Valdese, voluta dalla Giunta Cota, ora non vorremmo si aggiungesse la beffa della cancellazione dell’Hub sanitario. Peraltro, lo stato manutentivo della struttura è molto buono, non necessitano interventi impegnativi, quindi si potrebbe partire immediatamente, anche come ‘progetto pilota’. Chiediamo all’assessore Icardi di chiarire che cosa si intende fare ai civici 19 e 28, con quali risorse, se i fondi Inail sono davvero confermati e a quanto ammonta l’investimento destinato alle Case di Comunità di San Salvario".